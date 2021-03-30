للمرة الثانية.. انفجار صاروخ تجريبي لـ"SpaceX" بعد إطلاقه

انفجر النموذج الأولي لصاروخ ”ستارشيب/SN11“ من شركة ”سبيس إكس/SpaceX“، لصاحبها إيلون ماسك اليوم الثلاثاء، وذلك عند هبوطه أثناء إجراء اختبار طيران في منطقة بوكا تشيكا التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

وبحسب موقع ”سي ان ان“، تم إطلاق الصاروخ بنجاح، وصعد إلى ارتفاع محدد سلفًا وهو 10 كيلومترات، حيثُ قام بمناورة الهبوط المعتادة، وعلى ارتفاع نحو واحد كيلومتر فوق سطح الأرض، اشتعلت محركات الصاروخ، ولم يتمكن من الهبوط بنجاح.

وكان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قد أطلق يوم الأربعاء 10 ديسمبر الماضي، النموذج الأولي لمركبته ”ستارشيب“، التي تحمل الاسم الرمزي “ SN8″، وهو صاروخ غير مأهول انطلق من منشأة SpaceX للبحث والتطوير في بوكا تشيكا (تكساس)، والتي تم الإعلان عنها على أنها رحلة قصيرة على ارتفاع 12.5 كم.

وفي النهاية، تحطم الصاروخ البالغ ارتفاعه 50 مترًا وانفجر عند هبوطه، لكن ”ماسك“ كان مسرورًا بما حققه في الاختبار.

قبل الرحلة، كان الملياردير الأمريكي قد خفض التوقعات وحذر معجبيه من احتمال وقوع حادث مؤسف، ومع ذلك، تبقى لدى ”ماسك“ آمال كبيرة في المركبة الفضائية عند تطويرها بالكامل.