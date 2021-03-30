لأول مرة.. "ريلمي" تقتحم سوق اللابتوب بجهاز MeowBook وملحقاته

تعمل شركة ”ريلمي“ على شق طريقها في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث تستعد لإطلاق لابتوب MeowBook، ومكبر الصوت Meow AI، ونظارات Meow VR.

ونشرت اليوم، شركة ريلمي إعلانات تشويقية على ”تويتر“، للمنتجات المقرر طرحها في أبريل المقبل، وتشمل لابتوب ومكبر صوت ونظارات واقع افتراضي.

ووفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“، سبق وأشارت تسريبات المسرب والخبير التقني الشهير ”موكول شارما“، في يناير، إلى قدوم اللابتوب المنتظر في يونيو 2021، ولكن يبدو أن ريلمي تفوقت على جدولها الزمني وتستعد لإطلاق اللابتوب وملحقاته في أبريل.

وتظهر الصور لوحة المفاتيح، ولكنها لا توضح ما إذا كانت ستحتوي على إضاءة خلفية، وعلى الجانب يوجد منفذ طاقة ومنافذ USB-A.

وحتى الآن لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول مكبر صوت AI Meow أو نظارات VR Meow، ولكن يبدو أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظتها ودخول قطاع السماعات الذكية لتجاوز مليون شحنة في عام 2020 الماضي، في الهند فقط، كما تعتبر هذه أول خطوة لها في صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة.