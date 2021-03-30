شركة "Pokémon GO" تقتحم عالم نظارات الواقع المعزز

كشفت شركة ”Niantic“ المطورة للعبة الواقع المعزز ”Pokémon GO“ عن صور نموذج أول نظارة ستقتحم بها الشركة عالم نظارات الواقع المعزز.

وعرض جون هانكي الرئيس التنفيذي للشركة صورة نموذج نظارة جديدة قادمة للواقع المعزز، إذ تقوم الشركة بدفع أكثر قوة نحو الواقع المعزز.

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform… pic.twitter.com/yYglk4q89G — John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021

وعلق هانكي على الصورة عبر ”تويتر“ قائلا: ”من المثير رؤية التقدم الذي نحققه لتمكين أنواع جديدة من الأجهزة التي تعزز منصتنا“.

وتستثمر شركة ”Niantic“ بشكل نشط إلى حد ما في مساحة أجهزة الواقع المعزز، لذلك هناك احتمال أن تكون أبرمت شراكة ترويجية مع شركة ناشئة في مشروع ما.

لكن هذه الصورة التشويقية تجعلها تبدو وكأنها تعرض جهازا يحمل علامتها التجارية.

وهناك -أيضا- احتمال أن يكون هذا منتجا في فئة النظارات الذكية لا يتضمن شاشة عرض، لكنه يركز على بناء وظائف الصوت أو الكاميرا في زوج من النظارات.

وتصل الصورة وسط موجة من النشاط للشركة، إذ أعلنت في الأسبوع الماضي عن لعبة واقع معزز تعتمد على ”Pikmin“، وهو تعاون آخر مع شركة نينتندو بعد النجاح الكبير للعبة ”Pokémon GO“.