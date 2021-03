شركة "Pokémon GO" تقتحم عالم نظارات الواقع المعزز

كشفت شركة ”Niantic“ المطورة للعبة الواقع المعزز ”Pokémon GO“ عن صور نموذج أول نظارة ستقتحم بها الشركة عالم نظارات الواقع المعزز.

وعرض جون هانكي الرئيس التنفيذي للشركة صورة نموذج نظارة جديدة قادمة للواقع المعزز، إذ تقوم الشركة بدفع أكثر قوة نحو الواقع المعزز.

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform… pic.twitter.com/yYglk4q89G

— John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021