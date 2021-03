تطوير روبوت قادر على نقل 800 صندوق في الساعة‎ (فيديو)

كشفت شركة ”بوسطن ديناميكس“ المصنعة لأجهزة الروبوتات النقاب عن أحدث روبوت لأتمتة المستودعات.

ووفقًا لمنشئي الجهاز الجديد، فإن سترتش (Stretch) قادر على نقل ما يصل إلى 800 صندوق في الساعة، وهو ما يضاهي إنتاجية الإنسان.

وعلى عكس التصميمات السابقة لشركة بوسطن ديناميكس، لا يأخذ المشروع الجديد شكل حيوان أو إنسان، لكنه يبدو روبوتا صناعيا ”كلاسيكيا“ مهمته زيادة الكفاءة في المناولة إلى أقصى حد.

Boston Dynamics is bringing mobility to warehouse automation. Watch Stretch – our new case handling robot – move, groove and unload trucks.

Read the announcement. https://t.co/5B7wDDKC38 pic.twitter.com/i3Dsoz9Tq8

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) March 29, 2021