مشروع تجريبي لاستخدام النظارات الذكية في صناعة الشحن الجوي.. ما الذي سيتغير؟

صمم باحثون مشروعا تجريبيا لاستخدام تقنية النظارات الذكية في صناعة الشحن الجوي.

المشروع التجريبي ابتكره خبراء من شركة ايرستيك “ Iristick“ لصناعة النظارات الذكية، وشركة أفيابارتنر Aviapartner لخدمات الطائرات على الأرض، وشركة Brucargo للشحن الجوي، ومقره بلجيكا.

وذكر موقع ”Auganix.org“ لأخبار الواقع المعزز والواقع الافتراضي، اليوم الإثنين، إن ”المشروع المدعوم من الحكومة البلجيكية يهدف إلى إيجاد طريقة أكثر كفاءة من الأنظمة الحالية، لفحص شحنات البضائع والتعامل معها في خدمات BRUcargo بمساعدة تقنية النظارات الذكية“.

ويقوم المشروع باستخدام تكنولوجيا الواقع الممتد XR ضمن صناعة الشحن الجوي، والتي تتضمن كلّا من الواقع الافتراضي VR، والواقع المعزز AR، والواقع المختلط MR.

ووضع القائمون على المشروع، اثنين من الحلول لإثبات مفهوم المشروع، إذ ركز الحل الأول على رقمنة قوائم المراجعة الخاصة بقبول البضائع والتحكم في آلية تلفها ونقصها.

بينما تم تصميم الحل الثاني لتحسين العمليات التشغيلية الحالية لشحن البضائع، إذ شمل تطوير أنظمة أتمتة من وحدة التعرف على ملصق العلامة التجارية للمنتج، إلى المساعدة في تسريع المهام اليدوية.

وشرحت ايرستيك، أن لكل من المفهومين، منصة برمجية لتعليم العمل الرقمي في شحن البضائع، باستخدام برنامج Proceedix والذي يستخدم لإدارة إجراءات المؤسسات، إذ يسمح ذلك لمشغلي المستودعات بالعمل دون استخدام اليدين.

وتم تطوير المشروع دون لمس بفضل استخدام نظارات إيرستيك الذكية، والتي تأتي مجهزة مع ماسح رمز شريطي ”باركود“ وبرامج الأوامر الصوتية.

وأوضحت ايرستيك أن تعليمات العمل الرقمية والديناميكية ”الحركية“ تم توفيرها للمشغلين من خلال تصنيع نظاراتها الذكية في شاشة عرض بمستوى الرأس؛ ما ساعد في تضمين نهج ملائم لعمليات سير العمل اللوجستي المعقدة للشحن الجوي.

كما وسمحت النظارة الذكية بمسح أرقام فاتورة الشحن الجوي دون الحاجة للمستندات أو الأجهزة المحمولة، وكذلك التقاط صور البضائع للكشف عن التالف منها، بفضل الكاميرا المدمجة للنظارة بدقة 5 ميجابكسل.

واختبر الخبراء المشروع للتوصل إلى عملية شحن جوي بلا أوراق بنسبة 100٪ ، إذ يتم إرسال البيانات مباشرة إلى الحاسوب.

وتابعت إيريستيك: ”المشروع يثبت أن تكنولوجيا الواقع الممتد XR ، يمكن أن تغير مستقبل مناولة الشحن الجوي بشكل جذري، من خلال إنشاء عمليات أكثر سرعة وسلاسة، مع التخلص من الإجراءات الورقية وإنشاء بيئة عمل أكثر أمانا“.

وبينت إيريستيك، بمساعدة وحدة التعرف باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن استخدام المشروع للرصد تلقائيا الضرر والتعرف الصحيح على ملصق العلامة التجارية وكذلك العد والفرز التلقائي في شحنات البضائع، والمساعدة في بناء منصة حمل البضائع.