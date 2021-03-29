3 مزايا في Chrome OS يتمناها مستخدمو windows 10

حققت حواسيب ”كروم بوك“ ونظامها الذي تقدمه شركة ”غوغل“ وهو Chrome OS طفرة كبيرة في مجال الحواسيب في الأعوام الأخيرة، جعلها تتفوق في مراحل ما على شركة ”ماكروسوفت“ ونظامها التاريخي ”ويندوز“ وآخر إصداراته windows 10 تحديدا.

وهناك 3 مزايا رئيسية موجودة في نظام Chrome OS يتمنى عملاء ”مايكروسوفت“ وجودها في نظام windows 10 وهي كالتالي:

خيارات دعم التطبيقات

يدعم نظام Chrome OS ثلاثة أنواع من التطبيقات هي ”لينكس“ و“أندرويد“ و“تطبيقات الويب التقدمية“ التقليدية التي يدعمها متصفح جوجل كروم.

لا يدعم نظام التشغيل ”ويندوز 10“ سوى تطبيقات متجر ”مايكروسوفت“ أو تطبيقات ”Win32“ لسطح المكتب أو تطبيقات الويب التقدمية عبر متصفح ”مايكروسوفت إيدج“ فقط.

ولا تعمل هذه التطبيقات بشكل سلس عند تشغيلها في الأجهزة اللوحية، مثل: حواسيب كروم بوك، ولكن في نظام Chrome OS، وجدت جوجل طريقة للقيام بالأشياء بشكل مختلف.

ويمكن للمطورين إما ترميز تطبيقات أندرويد أو تطبيقات الويب التقدمية لنظام التشغيل والاستفادة من إيماءات اللمس والجهاز اللوحي ودعم الإشعارات والمزيد.

يضاف إلى ذلك وجود الكثير من تطبيقات أندرويد للتثبيت في نظام التشغيل، ما يمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.

الأداء واستخدام الذاكرة

نظام ”ويندوز 10“ معروف بأنه بطيء للغاية عند استخدامه في الحواسيب التي تعمل بمعالجات Intel Celeron أو Intel Core M3 بعكس حواسيب كروم بوك التي تعمل بنظام Chrome OS.

ويعمل بشكل أفضل وأسرع على مثل هذه الحواسيب وبالتحديد متصفح غوغل كروم، بالإضافة إلى ميزات الأمان التي تعتبر من أهم النقاط قوة في حواسيب كروم بوك، حيث تركز غوغل دائما على مدى الأمان في نظام التشغيل الخاص بها مقارنة بالأنظمة الأخرى.

وضع الحاسوب اللوحي

عملت غوغل على تحسين وضع الحاسوب اللوحي في حواسيب كروم بوك التي تعمل بنظام Chrome OS بشكل جيد.

وهذا الأمر معكوس لدى ”مايكروسوفت“ التي مع أنها لديها أجهزة رئيسية تعمل باللمس مثل: حاسوب Surface Pro اللوحي إلا أن نظام التشغيل ويندوز 10 لا يعمل بشكل جيد مع هذه الأجهزة.

ونجد أن تنفيذ المهام المتعددة في حواسيب كروم بوك اللوحية أسهل بكثير مما هو عليه في نظام التشغيل ”ويندوز 10“.

وعند تفعيل وضع الجهاز اللوحي في نظام Chrome OS يقوم الجهاز تلقائيا بتغيير طريقة عرض التطبيقات، ويتيح لك ذلك التمرير سريعا لرؤية تطبيقاتك وتوفير مساحة في الشاشة للتبديل بين التطبيقات المفتوحة بسهولة.