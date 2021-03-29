سامسونغ تعمل على جهازين لوحيين سيكونان باكورة 2021

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ للإعلان عن جهاز ”Galaxy Tab S7 Lite“ اللوحي في حدث رسمي سيتم عقده في شهر حزيران/يونيو المقبل.

وكانت مصادر مقربة من الشركة أفادت سابقا، بأنها تعمل على جهاز Galaxy Tab A 8.4 ليكون أول جهاز لوحي سينزل السوق في 2021، وهو أحدث تطور لسلسلة الأجهزة اللوحية من طراز ”غالكسي تاب A“ المعروفة بجمال التصميم وقوة الأداء.

وأكدت أحدث التقارير أن الجهاز اللوحي ”Galaxy Tab S7 Lite“ سيأتي للسوق بنموذج واحد فقط، وفقا لأحدث المعلومات القادمة من مراقب الصناعة في كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بشاشة ”LTPS LCD“ بحجم 12.4 بوصة، وسيعمل بواسطة معالج ”Snapdragon 750G“، ونظام تشغيل ”Android 11“ وواجهة ”One UI 3.1“.

وكانت تسريبات سابقة في شهر يناير، أشارت إلى أن الجهاز اللوحي سيأتي بنسختين، علما أن سامسونغ طرحت جهازها اللوحي السابق Tab S6 Lite بحجم واحد فقط للأسواق، لذا لم تطلق سامسونج إصدار Plus من الجهاز اللوحي.

من جهة أخرى، تم رصد صور الجهاز اللوحي Galaxy Tab A مع شاشة عرض قياس 8.4 بوصة على شبكة الإنترنت، وكشفت مجموعة الصور عن تصميم الجهاز اللوحي الأول لسامسونج هذا العام، إذ يأتي بأبعاد 201.9 × 125.2 × 7 ملم.

وفي الجهة الخلفية من Galaxy Tab A 8.4، تجلس كاميرا واحدة في الزاوية العلوية اليسرى، ويضم الجانب الأيمن مفتاح تشغيل الصوت، ويحتوي الجزء السفلي على منفذ من نوع USB – C إلى جانب زوج من مكبرات الصوت ستيريو، وأيضا منفذ سماعة الرأس مقاس 3.5 مم.