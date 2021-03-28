"هواوي" تدعم تلفزيونها الذكي القادم بمزايا متطورة.. تعرف عليها

تواصل شركة ”هواوي“ الصينية تحدي الحظر الأمريكي الذي أثر وبشدة على إنتاج الهواتف الذكية، إذ ركزت الشركة أخيرا على طرح منتجات أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الشركة الصينية تلفزيونا ذكيا جديدا على قاعدة بيانات 3C، بشاشة متطورة هي الأولى من نوعها للشركة.

ووفقا لأحدث التسريبات عبر صفحة @ChanganDigitalKing، فإن تلفزيون ”هواوي“ القادم سيأتي بنظام صوتي مدعوم من شركة Devialet.

علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن هذا التلفزيون سيكون متوافرا في إصدار 85 بوصة، بالإضافة إلى طراز آخر قياس 75 بوصة.

وأكد المسرب، أنه مع دعم النظام الصوتي من شركة Devialet، فإن تلفزيون ”هواوي“ القادم، والذي من المتوقع أن يكون جزءا من سلسلة جديدة تحمل الاسم الرمزي Frea، سيوفر صوتا طبيعيا، بالإضافة إلى ذلك قد لا تكون هناك مكبرات صوت خارجية لهذا التلفزيون الذكي.

وبالنسبة للمواصفات، سيتم تزويد هذا التلفزيون بلوحة LCD بإضاءة خلفية LED، وسيأتي الطراز مقاس 75 بوصة مع رقم الموديل HD75FREA وسيتم تصنيعه بواسطة شركة ”تشانغهونغ “ الصينية.