تطوير روبوت على شكل كرة لدراسة الكهوف القمرية

تعمل وكالة الفضاء الأوروبية ”إيسا“ على تطوير روبوت على شكل كرة، يمكنه اكتشاف ودراسة الكهوف القمرية.

وتم إطلاق اسم Daedalus على الروبوت، الذي يعمل عن طريق إنزال كرة مقاس 18.1 بوصة من حبل واستخدام مجموعة من الكاميرات المجسمة مع LiDAR لرسم خريطة للمساحات تحت الأرض.

ويعمل مقياس الجرعات الإشعاعية وأجهزة استشعار درجة الحرارة الموجودة في الروبوت لمعرفة مدى ملاءمة هذه الكهوف لحياة الإنسان، مع الأذرع التي يمكنها اختبار الصخور القمرية والمساعدة في إزالة العوائق.

ويعمل الحبل الموجود في الروبوت كمستقبل لإشارة ”الواي فاي“، حيث يرسل البيانات التي جمعها المسبار.

وبالرغم من الكشف عن التفاصيل الخاصة به، إلا أن الروبوت قيد الدراسة والعمل من جانب وكالة الفضاء الأوروبية، ولا توجد ضمانات بأنه سيصل إلى سطح القمر بالفعل.

وفي حال العمل به واستخدامه، يمكن أن يكون أداة حيوية تمكن الباحثين من العثور على مواد لم يكتشفها أحد، بما في ذلك الجليد المائي.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الكهوف مناسبة أيضًا للمستوطنات القمرية؛ لأنها يمكن أن تحمي من النيازك الدقيقة والإشعاع ودرجات الحرارة القصوى.