"فورد" تُدخل مخلفات الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة السيارات

كشفت شركة ”فورد“ عملاق صناعة السيارات الأمريكي، عن أنها وضعت خطة من أجل الاستفادة من النفايات الناتجة عن الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة السيارات.

وأفادت تقارير بأن الشركة تتعاون مع شركة HP لإعادة استخدام المواد والأجزاء من الطباعة 3D بشكل مبتكر وتحويلها إلى أجزاء مصبوبة بالحقن للسيارات.

وتعد إحدى مزايا الطباعة الثلاثية الأبعاد من منظور الاستدامة أنها قادرة على إنتاج نفايات أقل من التصنيع التقليدي، وهو ما يزيد من الصناعات الصديقة للبيئة.

وتعد الأجزاء المصبوبة بالحقن الناتجة أفضل للبيئة دون المساومة على معايير المتانة والجودة التي تطلبها فورد وعملاؤها، ويتم استخدام المواد المعاد تدويرها لتصنيع دبابيس خط الوقود المصبوبة بالحقن والمثبتة عبر شاحنات Super Duty F-250.

وتتميز الأجزاء بمقاومة أفضل للمواد الكيميائية والرطوبة من الإصدارات التقليدية، وهي أخف بنسبة 7%، وتكلفة أقل بنسبة 10%.

وحدد فريق أبحاث فورد 10 دبابيس أخرى لخط الوقود عبر المركبات الحالية يمكن أن تستفيد من هذا الاستخدام المبتكر للمواد، ويتم نقلها إلى النماذج المستقبلية.

وتم تصميم طابعات HP الثلاثية الأبعاد لتحقيق كفاءة عالية، مع أنظمة وهياكل لتقليل المواد الزائدة التي تولدها وإعادة استخدام نسبة أكبر من المواد الموضوعة فيها.

ومن خلال العمل مع شركة فورد، التي تستخدم تقنية الطباعة 3D من HP في مركز التصنيع المتقدم التابع للشركة، ابتكر الفريق هذا الحل الذي لا ينتج عنه أي نفايات.

وتعمل ”فورد“ على تطوير تطبيقات جديدة واستخدام العديد من العمليات والمواد المختلفة للطباعة الثلاثية الأبعاد، بما في ذلك: خيوط الطباعة، والرمل، والمساحيق، وتسييل المواد الصلبة.

وتستخدم الشركة الطباعة 3D لمجموعة متنوعة من قطع غيار المركبات التجارية منخفضة الحجم، بالإضافة إلى التركيبات التي يستخدمها عمال خطوط التجميع، مما يوفر الوقت ويعزز الجودة، وتهدف فورد على مستوى الشركة إلى تحقيق مواد مستدامة بنسبة 100% في سياراتها.