"أبل" تخطط لإطلاق ساعة جديدة لممارسي الرياضات العنيفة والطقس السيىء

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة ”أبل“ تخطط لإطلاق ساعة جديدة، مخصصة للرياضات العنيفة والطقس السيىء.

والساعة الجديدة نسخة أكثر صلابة من ساعة ”Watch Series 6″، التي تحظى بشعبية كبيرة بين السباحين والرياضيين الآخرين؛ نظرًا لكونها مقاومة للخدش والماء حتى عمق 50 مترًا.

وتم إطلاق اسم ”Explorer Edition“ مؤقتًا على الساعة المنتظرة، ومن المقرر أن يتم تقديمها كنموذج إضافي، مثل ”Watch SE“ أو الإصدارات الخاصة التي تحمل علامة تجارية مشتركة مع ”نايك“و“هيرمس“.

ومن المقرر أن تمتلك الساعة نفس ميزات الساعة العادية، إلا أنها تكون أكثر مقاومة للتأثيرات الخارجية، مثل تشكيلة ”G-Shock“ من شركة ”كاسيو“ اليابانية، مع حافظة مطاطية بدلاً من أغلفة الفولاذ والألمنيوم والتيتانيوم الحالية.

ويرجح إطلاق الطراز الجديد المتين في وقت مبكر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ولساعات ”أبل“ الذكية شعبية هائلة، حيث تمتلك الشركة 36 % من سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وتنتج 30 مليار دولار من الأجهزة القابلة للارتداء، وهي من أكثر القطاعات نجاحًا بجانب هواتف آيفون.