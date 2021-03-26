هواوي تطلق "Harmony OS" رسميًا في أبريل وهاتف "Mate X2" أول المستقبلين

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية، أنها ستطلق الإصدار النهائي الرسمي لنظام التشغيل ”Harmony OS“، في نيسان/ أبريل المقبل.

وأضافت الشركة أن ”هاتف ”Mate X2“ القابل للطي سيكون أول هاتف يستقبل النظام الجديد كتحديث، وذلك بعد إطلاق الهاتف بنظام تشغيل ”Android 10″، ومن المتوقع أن تتبعه العديد من الأجهزة الأخرى.

وبدأت ”هواوي“ اختبار الإصدار التجريبي الثالث من ”Harmony OS“ في وقت سابق من هذا الشهر، وحاليًا تعمل على النسخة المقبلة والنهائية المقرر طرحها، في 31 آذار/مارس.

وكان من المفترض أن تكون هواتف ”Huawei P50“ أول من تعمل بالنظام الجديد، إلا أن تأخر الإصدار الرسمي للسلسلة، كان السبب في ذلك.

وكان من المقرر في الأصل الكشف عن السلسلة الرئيسة الجديدة، في شهر آذار/مارس، ثم طرحها للبيع بعد ذلك بقليل، بما يكفي لتضمين نظام التشغيل الجديد فيها.

وأشارت التقارير الجديدة إلى أنه تم تأجيل سلسلة ”P50“ إلى، شهر أيار/مايو، وعند إصدار ”P50s“، سيكون نظام تشغيل ”Harmony OS“ موجودًا منذ شهر أو شهرين.

وتتميز سلسلة ”P50“ بامتلاك كاميرا ثلاثية مع مستشعر ToF ثلاثي الأبعاد وفلاش.