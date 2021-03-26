شاومي تخطط لتصنيع سيارات كهربائية

يبدو أن الأمر مسألة وقت فقط ليبدأ صانعو الهواتف الذكية بطرح منتجاتهم الجديدة من السيارات الكهربائية، كما أوضحت شركة آبل بالفعل نواياها في هذا الصدد.

ومع ذلك، تؤكد المؤشرات أن ”شاومي“ قد تتفوق على عملاق التقنية في كوبرتينو، وتقدم مركبتها الكهربائية الأولى تحت علامتها التجارية الخاصة.

ونقلت ”رويترز“ في تقرير صادر لها عن 3 مصادر مطلعة -رفضوا الكشف عن هويتهم-، أن شاومي، إحدى أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، تجري محادثات لاستخدام أحد مصانع ”جريت وول“ في الصين (Great Wall Motors)، لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة.

وقال أحد المصادر، إن“جريت وول موتورز“ التي لم تقدم خدمات التصنيع لشركات أخرى من قبل، ستقدم استشارات هندسية لتسريع المشروع، فيما قال مصدر آخر إن الشركتين تخططان للإعلان عن الشراكة في أقرب وقت ممكن، الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، ارتفع سعر سهم شاومي بأكثر من 9٪ بعد ظهر يوم الجمعة بعد أن نشر ”رويترز“ للأنباء، كما ارتفع سهم ”جريت وول“ في هونج كونج بأكثر من 15٪، بالإضافة إلى ارتفاع أسهمها في شنغهاي بحد أقصى 10٪ يوميًا.

وفي حال صدق التقرير، فإن هذا يجعل ”شاومي“ أحدث شركة تقنية تنضم إلى سباق السيارت الذكية، ويمكن الإعلان عن الشراكة الجديدة قريبًا، فيما لم يؤكد كل من ”شاومي“ و“جريت وول“ رسميًا الشراكة الجديدة بعد.