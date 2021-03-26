بيع أول منزل افتراضي على المريخ بـ 500 ألف دولار (فيديو وصور)

على الرغم من أن البشر لم يخطوا قدمًا على المريخ بعد، إلا أن ذلك لم يمنع عملية بيع أول منزل افتراضي على الكوكب الأحمر.

وبِيع المنزل الافتراضي الذي يدعى ”مارس هاوس“، وهو أول NFT (رمز غير قابل للاستبدال) على شكل منزل في العالم، بأكثر من 500 ألف دولار.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أرسلت ”كيرستن كيم“ الهيكل الافتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى المشتري، وقالت إنها صممته خلال جائحة الفيروس التاجي ”لخلق جو استشفائي باستخدام فلسفتها الرقمية“.

ويأتي المنزل الافتراضي مجهزًا بأثاث مصنوع من الزجاج والنسيج، ويشمل منطقة لتناول الطعام، والجلوس، والنوم، إلى جانب مسبح إنفينتي متدفق.

ويبدو أن المنزل يقع على قمة جبل في الكوكب الأحمر، مما يوفر للسكان إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية للمريخ.

وتشبه رموز ”NFT“ فكرة العملات المشفرة مثل بيتكوين، حيث توجد شبكات ”blockchain“، وتعد كأصول رقمية، ولكن على عكس العملات المشفرة لا يمكن تداول هذه الرموز، وتنبع قيمتها من ندرتها، وشكلها الفريد مثل القطع الفنية.

وقالت ”كيم“ التي باعت المنزل بـ 514 ألف دولار:“أردت أن تظهر هذه المساحة شغفي وحبي للتصميم التأملي، وهو تعريف جديد للرفاهية التقدمية في العصر الرقمي“.

https://youtu.be/fPk1xueJMyQ