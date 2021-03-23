أبل تطور نماذج جديدة من أجهزة HomePod مزودة بشاشات وكاميرات

بدأت شركة ”أبل“ الأمريكية في تطوير مكبرات صوت جديدة HomePod مزودة بشاشات وكاميرات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الشركة للتنافس مع أجهزة Nest Hub Max من google و Amazon’s Echo Show و Facebook’s Portal.

يُذكر أنه تم إنشاء جهاز Nest Hub Max بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات، والتي يمكن -أيضا- التحكم فيها عن طريق الصوت باستخدام مساعد ”غوغل“.

ويسمح Nest Hub Max للمستخدمين بعرض المعلومات اليومية مثل: الطقس، ومواعيد التقويم، وبث الفيديوهات من ”نتفليكس“، وغيرها باستخدام جهاز Chromecast المدمج، كما يمكن تشغيل الموسيقى من خلال نظام مكبر الصوت الإستيريو، وإجراء مكالمات الفيديو باستخدام الكاميرا المدمجة 6.5 ميجا بكسل، والتحكم في ملحقات المنزل.

ومن المتوقع أن يوفر جهاز HomePod المدمج بكاميرا وظائف مماثلة مثل: مكالمات الفيديو عبر FaceTime إذا تم طرحه في السوق.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستوقف إنتاج HomePod بالحجم الكامل وتحول تركيزها إلى HomePod mini.

وليس من الواضح ما إذا كانت ”أبل“ ستطرح طرزات HomePod الجديدة المزودة بشاشات وكاميرات قريبا أم لا.