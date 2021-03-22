"hp" تطلق أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة بشاشات 4k مطورة

تواصل شركة ”hp“ الأمريكية بذل المزيد من الجهد بانتظام لتحديث خط الكمبيوتر المحمول Envy الخاص بها، وتجهيزه بأحدث المعالجات والرسومات، مع إجراء بعض التحسينات.

في محاولة لجذب المزيد من التصميمات، أصدرت الشركة جهازي كمبيوتر محمولين جديدين يوفران خيار شاشة K 4 مطورة، وأجهزة معالجة ورسومات محسّنة، إلى جانب ماويس لاسلكي منفصل يتيح لك العمل عبر شاشات متعددة.

ويعد جهاز HP Envy 17 من بين الوافدين الجدد، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 1000 دولار، كما يوحي الاسم، فهو يتميز بشاشة مقاس 17.3 بوصة بدقة عرض عالية الدقة بالكامل.

كما يأتي بمعالج Intel Core i7 رباعي النواة من الجيل الحادي عشر مقترنًا برسومات Intel Iris X وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

كما يتميز الكمبيوتر المحمول بتصميم صدفي، وحواف رفيعة، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 86.3 بالمائة. إذا كنت تبحث عن شيء أفضل، فيمكنك الترقية إلى تخزين 1 تيرابايت PCIe SSD وذاكرة 32 غيغابايت وشاشة K4.

من ناحية أخرى، يبدأ جهاز HP x360 15 من 750 دولارًا للطراز المبني علي معالج AMD، و 900 دولار المبني علي معالج إنتل.

يبلغ وزن الجهاز 1.8 كغم، أي أقل بقليل من نظيره البالغ 2.5 كغم، ويحتوي على تصميم كمبيوتر محمول 2 في 1 يتيح لك استخدامه كجهاز لوحي بشاشة تعمل باللمس، كما تقدم لك HP جهازا بشاشة OLED بدقة K4، سيكون رائعًا لتشغيل الفيديو والألعاب.

ويتوفر x360 15 مع معالج AMD Ryzen 7 أو معالج Intel Core من الجيل الحادي عشر وحزم رسومات NVIDIA MX450.

كما يتميز كلا الجهازين الجديدين بلوحة لمس أكبر بنسبة 19 %، وميزة جديدة يطلق عليها اسم Enhanced Lightning، التي تحول الشاشة أساسًا إلى ضوء مدمج لمكالمات الفيديو.

ويمكنك طلب أجهزة Envy الجديدة أوليًا من متجر hp، مع بدء الشحن في شهر أبريل. وإلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة، تطلق إتش بي أيضًا ماويس HP 930 Creator اللاسلكي الجديد في وقت لاحق من هذا الربيع، الذي سيعمل على ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد عبر USB-A أو دونجل بلوتوث.

ويتوفر الماويس بسعر 90 دولارا مع سبعة أزرار قابلة للبرمجة، وعجلة تمرير، ويبدو أنها تدوم حتى 12 أسبوعًا بشحنة واحدة.