"أبل" تواصل سحب أجهزة "iMAC" استعداداً لإطلاق إصدارات بمعالج "M1"

تواصل شركة ”أبل“ الأمريكية سحب المزيد من الإصدارات السابقة لأجهزة ”iMac“ من متجر الشركة الرسمي، استعداداً لإطلاق إصدارات مميزة جديدة تعمل بواسطة معالج ”أبل M1“.

بدأ العملاق الأمريكي خلال الفترة الماضية في وقف إنتاج ”iMac Pro“، كما بدأ أيضاً في سحب الجهاز من متجر الشركة الرسمي.

واليوم الإثنين، أكدت أحدث التقارير أن ”أبل“ تواصل سحب الإصدارات المميزة بسعة تخزين 512 غيغابايت وسعة 1 تيرابايت في ”SSD“ في الإصدارات ”workstation“ المميزة بحجم 21.5 بوصة.

وتواصل الشركة أيضاً عرض أجهزة ”iMac“ المميزة بسعة تخزين 256 غيغابايت في SSD و1 تيرابايت في ”Fusion drive“، بينما تشير أحدث التسريبات إلى عدم توفر النموذجين بدءاً من الشهر الماضي على موقع ”أبل“ الرسمي.

وبحسب تقرير سابق لوكالة ”بلومبيرغ“، فقد بدأت ”أبل“ العمل على اثنين من أجهزة ”iMac“ الجديدة، التي تتميز بإطارات بحجم أنحف، مع تصميم منحني في الجهة الخلفية.

وستعمل الإصدارات الجديدة من أجهزة ”iMac“ بواسطة معالج ”M1“ كجزء من خطتها للتخلي عن معالجات ”إنتل“.

في حين تواجه ”أبل“ أيضاً نقصا في الإمدادات وتكوينات الأجهزة إثر تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.