"سامسونغ" تكشف النقاب عن شاشات عالية الدقة بتقنية HDR10

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية النقاب عن الشاشات الجديدة لعام 2021، والتي تتألف من عشرات الطرازات عالية الدقة ذات الحواف الرفيعة.

وتتمتع الشاشات الجديدة أيضا، بالقدرة على عرض أكثر من مليار لون مع تقنية HDR10، وهي تقنية فيديو ذات المدى الديناميكي العالي، التي تضيف البيانات الوصفية الديناميكية إلى ملفات المصدر HDR10.

وتأتي هذه الشاشات أيضا في مجموعة متنوعة من الأحجام، والتي تبدأ من 24 بوصة حتى 32 بوصة.

وأشارت سامسونغ، إلى أن شاشاتها الجديدة مثالية للعمل من المنزل، وذلك بفضل جودة الصورة والتصميمات المريحة المتقدمة، والميزات الأخرى مثل الإمالة والدوران.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت هذه الشاشات على شهادة ”العناية الذكية بالعيون“ وشهادة كفاءة الطاقة وشهادة الاستدامة EPEAT من الاتحاد السويدي (TCO).

وتم تقسيم الشاشات الجديدة إلى ثلاث سلاسل، وهي: S6 و S7 و S8، وتحتوي سلسلة S8 على ثلاثة طرازات من 27 لـ 32 بوصة، وتتميز جميع هذه الطرازات بشاشة مسطحة بدقة 4K و HDR10 و 1.07 مليار لون وتغطية sRGB بنسبة 99٪ ومحور USB 3.0.

وتتميز أيضا بمنفذ USB من النوع C مع شحن 90 واط وسرعات نقل بيانات 10 غيغابت في الثانية.

وبالنسبة لسلسلة S7 تحتوي على طرازين 27 و 32 بوصة وتمتلك شاشات مسطحة بدقة 4K مع 1.07 مليار لون وتصميم بدون إطار، وتعديل الإمالة.

وتحتوي سلسلة S6 على 7 شاشات 34 و 32 و 27 و 24 وغيرها مع العديد من الميزات الهامة.

ومع ذلك، لم تعلن سامسونغ عن أسعار هذه الشاشات أو توفرها بعد، لكن من المتوقع طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.