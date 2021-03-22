هواوي تطلق سماعات FreeBuds 4i الجديدة كليا في الإمارات

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية، اليوم الإثنين، إطلاق سماعات أذن جديدة باسم Huawei FreeBuds 4i والتي توفر صوتا عالي الجودة وعمر بطارية طويل الأمد تدوم لمدة 10 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وتأتي مع تصميم عصري ومريح.

وترث سماعات Huawei FreeBuds 4i الميزات القوية من سلسلة سماعات Huawei FreeBuds، بما في ذلك تقنية إلغاء الضوضاء النشطة وعمر بطارية طويل، وتوفر صوتا واضحا للغاية، مما يتيح لجميع المستخدمين الاستمتاع بتجربة صوتية غير مسبوقة.

وستتوفر سماعة Huawei FreeBuds 4i للطلب المسبق، بدءا من 25 مارس الجاري، مع صندوق هدايا بمكبر صوت بلوتوث، واشتراك لمدة 3 أشهر في Huawei Music، وخدمة ضمان لمدة 15 شهرا.

وتتميز سماعات Huawei FreeBuds 4i بمكونات مخصصة، بما في ذلك محركات ديناميكية كبيرة بحجم 10 مم لتقديم سعة أكبر لجهير صوت قوي. في الوقت نفسه، يضمن الهيكل الرائع للحد من ضوضاء الرياح اتساق المؤثرات الصوتية الناتج لجعل الاستماع إليها مريحا.