WifiNanScan .. تطبيق جديد من" غوغل" بميزة تقربك من الآخرين

أطلقت شركة ”غوغل“ الأمريكية، تطبيق WifiNanScan للمطورين من أجل تجربة Wi-Fi Aware في إطار عملها على تقنيات الاكتشاف المحلية، التي يمكن للتطبيقات الاستفادة منها للعثور على الكائنات والمستخدمين القريبين.

ويقيس تطبيق WifiNanScan المسافة بين هاتفين ذكيين باستخدام بروتوكول Wi-Fi Aware (المسمى أيضا NAN)، وتم تصميمه كأداة بحث وتوضيح واختبار للمطورين والبائعين والجامعات، وغير ذلك.

وتستفيد تقنية Wi-Fi Aware من الطبيعة التلقائية لقرب المستخدم لتمكين التطبيقات المبتكرة، وتكتشف أجهزة Wi-Fi Aware باستمرار أجهزة أخرى ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية للمستخدم قبل الارتباط، مما يسهل العثور على المعلومات والخدمات القريبة التي تطابق التفضيلات التي حددها المستخدم.

وباستخدام هذا التطبيق، من الممكن الحصول على قياس مسافة بدقة تبلغ نحو متر واحد مع الهواتف التي تفصل بينها مسافة 15 مترا.

ويمكن للمطورين ومصنعي الأجهزة والباحثين استخدام هذه الأداة للتحقق من صحة قياسات المسافة أو المدى التي تمكن من تطوير النطاق ونقل البيانات من نظير إلى نظير، والتطبيقات المدركة للسياق استنادا إلى Wi-Fi Aware.

وتتيح Wi-Fi Aware لأجهزة أندرويد، اكتشاف الاتصال ببعضها بعضا والاتصال بها مباشرة دون أي نوع آخر من الاتصال بينها، مثل اتصال الإنترنت النشط.

وتعمل واجهات برمجة التطبيقات على اكتشاف الأجهزة المجاورة وإنشاء اتصالات شبكة يمكنها مشاركة كميات كبيرة من البيانات أو إرسال رسائل قصيرة.