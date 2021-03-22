سامسونغ تحضّر لإطلاق حاسوبين من طراز Galaxy Book

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، في وقت سابق من هذا العام، أنها ستطلق جهازين من كمبيوتر محمول جديدين، وهما ”Galaxy Book Pro“، و ”Galaxy Book Pro 360“.

ومن جانبه، كشف المسرب الشهير، إيفان بلاس، مميزات الجهازين القادمين، بما في ذلك شاشات ”OLED“، كما تم تسريب الصور الأولى لهما.

ومن المقرر أن يكون جهاز ”Galaxy Book Pro“ أشبه بشكل كمبيوتر محمول تقليدي، مع لوحة مفاتيح كاملة الحجم، ولوحة تحكم كبيرة، وقارئ بصمات الأصابع وفتحة بطاقة ”microSD“ ومنفذ ”USB“ من النوع A، ومقبس سماعة رأس.

وقد يحتوي -أيضًا- على منفذ ”USB“ من النوع C ومنفذ ”HDMI“. كما سيكون متوفرًا باللونين؛ الأسود والأبيض، فيما يُعتبر جهاز ”Galaxy Book Pro 360: كمبيوترًا محمولًا 2 في 1 قابلًا للتحويل، مزودًا بمفصلة 360 درجة، وشاشة تعمل باللمس مع قلم ”S Pen“.

ويتميز بمنفذ ”USB“ من النوع C وفتحة بطاقة ”microSD“، ومقبس سماعة رأس، وسيأتي باللونين الأزرق والبرونزي.

وسيتم إطلاق ”Galaxy Book Pro“ و ”Galaxy Book Pro 360“ بحجم 13 بوصة، و 15 بوصة بشاشات ”OLED“ مع معالجات من سلسلة ”Intel Core“ من الجيل الحادي عشر، ووحدات معالجة رسوميات ”Nvidia MX450“ و ”Thunderbolt 4“.

وأشارت التقارير -أيضًا- إلى أن الشركة ستعمل على جهاز ”Galaxy Book Go“، وهو كمبيوتر محمول يعمل بنظام التشغيل ”Windows 10 مع معالج Qualcomm Snapdragon“ وشاشة عالية الدقة مقاس 14 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، و 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، و 256 غيغابايت.