انطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" وعلى متنه 38 قمرا لعدة دول بينها الإمارات والسعودية وتونس

أعلنت وكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“ انطلاق الصاروخ الروسي ”سويوز“ من قاعدة بايكونور في كازاخستان، اليوم الاثنين، والذي يحمل على متنه 38 قمرا اصطناعيا لبضع دول بينها الإمارات والسعودية وتونس.

ومن بين هذه الأقمار الاصطناعية ”تشالنج 1″، وهو أول قمر صنع بالكامل في تونس من قبل شركة ”تالنات“، والقمر الإماراتي ”دي إم سات1“ الذي يعد أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي، والقمر السعودي ”شاهين سات“ الذي يعد من الجيل الجديد للأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة.

ويستهدف القمر الإماراتي ”دي إم سات1“ رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة، وتطوير خرائط لتركيز وتوزيع الغازات الدفيئة في دبي والإمارات بشكل عام، فضلا عن دراسة التغيّرات الموسمية لهذه الغازات ومراقبتها.

أما القمر الاصطناعي السعودي ”شاهين سات“ يتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وتتمثل مهمته في التصوير الأرضي بدقة فائقة، وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وتأجل إطلاق الصاروخ ”سويوز“ إلى اليوم الاثنين بعد رصد فرط في الجهد الكهربائي؛ إذ كان من المقرر أن يُطلق في وقت مبكر من يوم السبت.

#CAS500: T+08:48 min → separation of the upper stage from the third stage of the rocket.

After the successful separation of the payload, the Fregat upper stage continued to inject the spacecraft into the assigned orbit. Stay tuned! pic.twitter.com/KARdMWe2wJ

— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 22, 2021