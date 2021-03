الكشف عن ميزات جديدة لساعة "OnePlus Watch" الذكية (فيديو)

كشف Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة ”وان بلس“ الصينية، تفاصيل جديدة حول ساعة ”OnePlus Watch“ الذكية، التي تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 110 أنماط رياضية.

وأكد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن الساعة تدعم تتبع نشاط المستخدم في (الركض، السير، السباحة، ركوب الدراجات، ورياضة الكريكت، الباليه، رفع الأثقال، الرماية وأيضا تمارين اللياقة البدنية).

وتستعد شركة ”وان بلس“ لإصدار أولى ساعتها الذكية جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف ”OnePlus 9“ الذكية في حدث رسمي من المُقرر عقده في 23 آذار/مارس الجاري.

One watch, more than 110 work-out modes. #OnePlusWatch pic.twitter.com/NRlFK022Xo

— Pete Lau (@PeteLau) March 20, 2021