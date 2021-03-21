الكشف عن ميزات جديدة لساعة "OnePlus Watch" الذكية (فيديو)

كشف Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة ”وان بلس“ الصينية، تفاصيل جديدة حول ساعة ”OnePlus Watch“ الذكية، التي تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 110 أنماط رياضية.

وأكد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن الساعة تدعم تتبع نشاط المستخدم في (الركض، السير، السباحة، ركوب الدراجات، ورياضة الكريكت، الباليه، رفع الأثقال، الرماية وأيضا تمارين اللياقة البدنية).

وتستعد شركة ”وان بلس“ لإصدار أولى ساعتها الذكية جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف ”OnePlus 9“ الذكية في حدث رسمي من المُقرر عقده في 23 آذار/مارس الجاري.

وتُعد ”وان بلس“ أولى الشركات المقدمة لميزة دعم تتبع نشاط المستخدم في هذا العدد الكبير من الأنماط الرياضية، حيث تتضمن ساعات ”Amazfit GTS 2“ و ”Amazfit GTR 2“ و ”Huawei Watch Fit“ وأيضًا ”Honor Watch ES 80“ نمط رياضي فقط.

وتواصل شركة ”وان بلس“ إثارة اهتمام جمهور الإنترنت بساعتها الذكية الأولى، التي تأتي بتصميم دائري بدون إطار بحجم 46 مم، مع زجاج واقع واق بحواف مستديرة.

وتتميز الساعة الذكية باثنين من الأزرار في الجانب الأيمن، كما تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

ومن المقرر أن تدعم ”OnePlus Watch“ استقبال المكالمات، وعرض الإشعارات، والتحكم في تشغيل الموسيقى، كما تدعم المستخدم كجهاز تحكم عن بعد في الأجهزة، وتأتي الساعة الذكية بشهادة ”IP68“ المقاومة للماء والغبار، وتضم سعة تخزين 4 غيغابايت، وأخيرا تدعم الساعة الذكية تقنية الشحن السريع.