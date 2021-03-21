مايكروسوفت تصدر تحديثا لإصلاح مشاكل الطباعة

أصدرت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية العملاقة للبرمجيات والأجهزة الإلكترونية تحديثا جديدا هو الثاني هذا العام لإصلاح مشكلات الطباعة والتخطيط.

وكانت الشركة أصدرت تحديثها الأول لمعالجة مشاكل الشاشة الزرقاء في الـ15 من مارس بعد شكاوى من مستخدمين حول وجود شاشة زرقاء في أجهزتهم.

ويحاول التصحيح الثاني من مايكروسوفت حل مشكلات الطباعة بالنسبة لنظام ويندوز 10 غير المقصودة التي بدأت مع التحديث الصادر في الـ9 من مارس.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تسببت تحديثات ويندوز 10 في حدوث مجموعة من المشكلات للمستخدمين؛ ما أثر في أجهزة الحاسب والطابعات.

وكان من المفترض أن يعالج الإصلاح الصادر في الـ15 من مارس مشكلة الشاشة الزرقاء، لكن ظهر منذ ذلك الحين المزيد من التقارير التي تفيد بأن بعض أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز 10 لا تزال تتعطل بسبب الشاشة الزرقاء المتعلقة بالطباعة.

وأوضحت مايكروسوفت أن سبب الشاشة الزرقاء هو بعض برامج تشغيل الطابعات، ولاحظ العديد من المستخدمين مشاكل في طباعة الرسومات وأجزاء مفقودة من مطبوعات المستندات وطباعة ملصقات فارغة من تطبيقات الملصقات بعد تثبيت الإصلاح.

ويبدو أن هناك خطأ لم يتم حله في واجهة جهاز الرسومات GDI في ويندوز من خلال التحديث.

وتعترف مايكروسوفت بقائمة المشكلات التي تم الإبلاغ عنها في مركز رسائل ويندوز 10 الخاص بها، وتلاحظ أنها تؤثر في الأجهزة من خلال تحديث الـ9 من مارس والـ15 من مارس.