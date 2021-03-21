إطلاق قمر صناعي يستخدم المغناطيس لجمع خردة الفضاء (صور)

تستعد شركة يابانية لإطلاق أول قمر صناعي في العالم يستخدم المغناطيس لجمع خردة الفضاء، حيث ستنطلق المركبة التي يطلق عليها اسم ”ايلسا -د“ ELSA-d، والتي صممتها شركة استروسكال اليابانية، من كازاخستان على متن صاروخ سويوز الروسي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تتكون مركبة ايلسا-د التي يصل وزنها إلى 200 كجم من مكونين من شأنهما إجراء سلسلة من الاختبارات في الفضاء لتجربة القدرة على جمع الخردة الفضائية بآلية مغناطيسية.

وبمجرد الانتهاء من التجارب، سوف تحترق إيلسا-د في الغلاف الجوي للأرض، لكنها ستوفر معلومات حاسمة للعلماء حول عمليات تنظيف الفضاء في المستقبل.

وتعمل البعثة، التي حصلت على رخصتها وكالة الفضاء البريطانية، كحالة اختبارية لترخيص المزيد من البعثات لإزالة خردة الفضاء التي تهدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

يذكر أن هناك حوالي 9200 طن من الحطام الفضائي المكون من حطام المركبات الفضائية وبقايا صواريخ الإطلاق التي تطفو في المدار.

من جانبها اعترفت الأمم المتحدة بالتحدي المتمثل في تجنب الاصطدامات بين الأقمار الصناعية وخردة الفضاء، حيث تضطر الأقمار الصناعية للانحراف عن مسارها لتجنب الارتطام بالخردة أثناء تحليقها في المدار.

ومن المقرر أن يتم بث حدث الإطلاق، الذي يقول مصممو المركبة إنه سيكون أول مهمة تجارية في العالم ”لإثبات فاعلية التكنولوجيات الأساسية اللازمة للالتحام بالحطام الفضائي وإزالته“، على الهواء مباشرة.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي نوبو أوكادا، ”انتهينا من إجراءات ما قبل الإطلاق بنجاح، وتم دمج إيلسا-د في صاروخ سويوز ونحن على استعداد لإثبات قدراتنا التقنية للعالم“.