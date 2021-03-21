كيف كانت الحيتان العملاقة قبل 50 مليون سنة؟

كشفت دراسة حديثة أن الحيتان، أكبر الكائنات التي تعوم في أعماق المحيطات، لم تكن على الشكل ذاته منذ ملايين السنوات.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن أستاذا في جامعة شمال شرق أوهايو الطبية أكد أن الحيتان كانت قبل 50 مليون سنة على شاكلة غزلان صغيرة تمشي على 4 أرجل.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ”هانز ثويسن، وهو عالم أحياء هولندي أمريكي، متخصص في الحفريات، اكتشف حفرية تعود إلى 47 مليون عام في باكستان، تعود لحيوان بحجم الثعلب، بجسد ممدود وذيل“.

ومضت ”ديلي ميل“ تقول ”أثبتت الاختبارات أن العظام الخاصة بتلك الحفرية تملك خصائص الحيتان ذاتها وشكلها الحالي ذاته، إذ تمر العظام فوق الأذن الوسطى وهيكل الجمجمة“.

وتابعت الصحيفة ”اكتشف ثويسن وفريقه البحثي أن هذا الحيوان كان يخوض في الماء مثل فرس النهر في رحلته للبحث عن الطعام، وكوسيلة لتجنب الحيوانات المفترسة؛ ما أدى في النهاية إلى انتقال هذه الحيوانات من الحياة على اليابسة إلى نمط الحياة المائي بالكامل“.

وقالت ”ذهب داروين وعلماء آخرون إلى أن الحيتان تنحدر من ثدييات كانت تعيش على الأرض، قبل أن تصبح كائنات بحرية ضخمة، إلا أن فصيلة هذه الحيوانات كانت غامضة“.

وأوردت الصحيفة أنه خلال التحليل الدقيق للحفرية التي عثر عليها الفريق البحثي في باكستان، فقد اكتشفوا أوجها عديدة للشبه بين جمجمة وأذن هذا النوع من الحيوانات التي تشبه الغزلان والحيتان.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد البحث أن هذه الكائنات البرية سابقا كانت تجلس قرب المياه من أجل الشرب مثل التماسيح.