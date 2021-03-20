يحمل 38 قمرا أجنبيا.. وكالة الفضاء الروسية تؤجل إطلاق صاروخ "سويوز"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أن إطلاق صاروخ ”سويوز“ الروسي الذي يحمل 38 قمرا اصطناعيا أجنبيا سيتم الاثنين، وذلك بعد إرجاء إطلاقه في وقت مبكر السبت.

وكان إطلاق أقمار صناعية من أكثر من عشر دول آسيوية وعربية وإفريقية، إضافة إلى كندا والبرازيل، مقررا السبت الساعة 06.07 ت غ.

وتأجل إطلاق الصاروخ بادئ الأمر إلى الأحد، لكن ”روسكوزموس“ أعلنت لاحقا أنه سيتم الاثنين.

وأوضح رئيس وكالة الفضاء ديميتري روغوزين أن الإطلاق تأجل بعد رصد فرط في الجهد الكهربائي.

وقالت الوكالة في بيان: ”بعد الاطلاع على تقارير من مديري العمل، قررت لجنة الدولة إجراء الإطلاق صباح 22 آذار/مارس“.

ويفترض أن يضع الصاروخ في المدار 38 قمرا اصطناعيا من 18 دولة، بينها كوريا الجنوبية واليابان وكندا والسعودية وألمانيا وإيطاليا والبرازيل.

ومن بين الأقمار الاصطناعية ”تشالنج 1″، وهو أول قمر صنع بالكامل في تونس من قبل شركة ”تالنات“.