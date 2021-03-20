تغريم "أبل" أكثر من 300 مليون دولار بسبب انتهاك براءة اختراع

أمرت هيئة محلفين فيدرالية في ولاية تكساس الأمريكية شركة ”أبل“ بدفع غرامة بقيمة 308.5 مليون دولار لشركة PMC Personalized Media Communications؛ لانتهاكها براءة اختراع مرتبطة بإدارة الحقوق الرقمية.

ورفعت شركة PMC دعوى قضائية ضد شركة أبل الأمريكية في عام 2015 بتهمة انتهاك خدمة iTunes الخاصة بالعملاق التقني سبع براءات اختراع لها.

وطعنت العملاق الأمريكي ”أبل“ في قضية شركة PMC في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، لكن محكمة الاستئناف نقضت في آذار مارس من العام الماضي هذا القرار، ممّهدةً الطريق للمحاكمة.

ويوم الجمعة، أصدرت محكمة محلية في مارشال بولاية تكساس حكمًا من خلال هيئة محلفين، طالبت فيه شركة أبل بدفع غرامة قدرها 308.5 مليون دولار لشركة PMC، وفقاً لوكالة ”رويترز“.

في وقت مبكر من بداية عام 2020، حصلت PMC على براءة الاختراع رقم 100 من قبل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

قبل ذلك، قامت شركة PMC أيضًا برفع دعوى قضائية ضد شركات، منها نتفليكس وألفابت وأمازون، تتهم هذه الشركات بانتهاك براءات الاختراع.

جدير بالذكر أن شركة PMC ظهرت عام 1981، وقد قام بتأسيسها المخترع التكنولوجي الأمريكي هارفي (جون سي هارفي).

وطور هارفي العديد من التقنيات الجديدة وبراءات الاختراع الجديدة. ولديه رؤية استشرافية للمعالجة الشخصية للمعلومات وإصدار طرق آمنة، ولديه أيضًا العديد من براءات الاختراع لتقنيات عالية الجودة قابلة للتطبيق بالفعل.