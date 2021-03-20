تصميم جهاز بيولوجي يطبق أنظمة الحاسوب على الورق

صممت مجموعة بحثية من قسم علم الأحياء التركيبي للتطبيقات الطبية الحيوية في جامعة بومبيو فابرا الإسبانية UPF جهازًا بيولوجياً من الخلايا الحية، قادرًا على تطبيق أنظمة الحاسوب على الورق، عن طريق طباعة الخلايا الحية عليها.

ووفقاً لموقع EurekAler للأخبار العلمية، تعتبر تقنية الفريق البحثي بالجامعة الإسبانية أول جهاز حيوي في العالم يمكن استخدامه خارج المختبر بدون متخصص، ويمكن إنتاجه على نطاق صناعي بتكلفة منخفضة.

وقال الباحثون: ”لدينا العديد من الأجهزة الإلكترونية المتاح استخدامها في المختبر مثل أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية (تابلت) والتي تتمتع بكفاءة عالية، حيث برغم قوة هذه الأجهزة، فإنها محدودة للغاية للكشف عن العلامات الحيوية التي تشير إلى وجود مرض“.

ولهذا السبب، ظهر تطوير أجهزة حاسوب بيولوجية منذ بضع سنوات، والتي تسمى أجهزة خلايا حية، حيث يمكنها اكتشاف علامات حيوية متعددة وإجراء استجابات معقدة، ولكنها تعمل فقط في المختبر، ولمدة زمنية قصيرة في ظل ظروف محددة، ويتعامل معها متخصص في علم الأحياء الجزيئي.

وتغلب فريق الباحثين من جامعة بومبيو فابرا على ذلك، في تطوير تكنولوجيا جديدة لطباعة أجهزة حاسوب الخلايا الحية على الورق، باستخدام حبر من أنواع مختلفة من هذه الخلايا مع المغذيات لرسم الدوائر، حيث يمكن استخدامها خارج المختبر وبدون الحاجة لمختص.

وقالت سيرا دييز، المؤلفة الأولى في الدراسة: ”أردنا تصميم نموذج قابل للتكبير والتصغير حسب الطلب، وفكرنا في استخدام نظام الطباعة على الورق يشبه نظام الطباعة على القماش“.

وأضافت: ”نصنع نماذج رسم الدوائر، ونعمل على نقعها في أحبار خلوية مختلفة مثل مخزن مؤقت، حيث نضعها على الورقة ونضيف إليها الخلايا الحية“، مبينةً أن هذه الأجهزة الحاسوبية المطبوعة على الورق يمكن حفظها وتجميدها في الثلاجة لفترة طويلة قبل استخدامها، على عكس الأجهزة الحيوية السابقة.

وفي هذا النهج الجديد، تظل الخلايا الحية محاصرة في الورق على قيد الحياة وفعّالة، حيث تستمر في النمو وتكون قادرة على إطلاق الإشارات التي تنتقل من خلال الورق وتصل إلى خلايا أخرى، حسب تركيبات مختلفة من الإشارات المكتشفة.

وعند تغيير ترتيب الخلايا الحية في مساحة الورقة، عن طريق رسم دوائر مختلفة، يمكنها بناء أجهزة حاسوب بوظائف متنوعة.

وأوضح خافيير ماسيا، الباحث المشارك في الدراسة، أن الحالة التي توضع فيها الخلايا الحية هي ”برمجيات الحاسوب“، وهذه الخلايا هي الأجهزة المادية لنظام الحاسوب، والورقة هي الركيزة المادية التي تستضيف هذه الخلايا.

وصنع فريق البحث في تقنيتهم الجديدة جهاز استشعار حيويا؛ لفحص سائل الزئبق، حيث عند مقارنته مع الأنظمة السابقة، قدم جهازهم تقديرًا مرئيًا لمستوى تركيز الزئبق بدون الحاجة إلى جهاز في المختبر لقياسه.

واعتمادا على كمية الزئبق، يعرض المستشعر علامات صغيرة على الشريط التفاعلي، حيث يمكن رؤيتها وعدها بالعين المجردة.

ويعمل الباحثون على تطوير مستشعر حيوي آخر للكشف عن وباء الكوليرا في المياه الملوثة، حيث قالوا عن ذلك: ”في كثير من الأحيان لا يوجد في المجتمعات التي تواجه خطر الكوليرا مختبر أو متخصص، لذلك ستسمح فكرتنا بالحصول على التكنولوجيا الحية خارج المختبر واستخدامها في منطقة الوباء“.

كما يعمل الفريق البحثي على تطوير مستشعر لفحص خطر تسمم الحمل، حيث لا يعتمد الفحص التقليدي لهذا المرض على علامة حيوية واحدة، ولكن على تركيبة معقدة من العلامات الحيوية.

وفي التقنية الجديدة، يمكن استخدام شريط تفاعلي مع جهاز حيوي، وإعداد مناسب لاكتشاف تركيبة العلامات الحيوية لتسمم الحمل، وتحليلها وتحديد خطر إصابة المرأة الحامل بهذا المرض.

وأشار الباحثون إلى أن التقنية لا تزال بحاجة للتطوير، ولكن تقترح النتائج الأولية إمكانية استخدامها لإنتاج أجهزة حيوية بأسعار منخفضة، لاعتمادها على الورق، حيث إنه سهل التكيف للاستخدام الصناعي، ويمكن إنتاجه بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة.