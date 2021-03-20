علوم وتقنية

تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 6:36 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 7:26 GMT

تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات"

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يوم السبت، عن تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2، وذلك قبل موعد إطلاقه الذي

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يوم السبت، عن تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 ”شاهين سات“ على متن الصاروخ الروسي Soyouz2، وذلك قبل موعد إطلاقه الذي كان مقررا صباح اليوم.

وأضافت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

ولم تذكر الهيئة أي تفاصيل أخرى حول سبب تأجيل الإطلاق للقمر السعودي 17 ”شاهين سات“.

يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عملت على تطوير وتصنيع القمر ”شاهين سات“ بمشاركة شركة LINA Space الأمريكية.

وينتظر أن يقدم  شاهين صورًا ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بواسطة حمولتي التلسكوب ذي الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.

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