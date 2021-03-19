علوم وتقنية

انقطاع مفاجئ لخدمتي واتساب وانستغرا...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 18:01 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 18:25 GMT

انقطاع مفاجئ لخدمتي واتساب وانستغرام

انقطعت بشكل مفاجئ، مساء اليوم الجمعة، خدمة التراسل الفوري عبر موقع التواصل الاجتماعي، "واتساب" وخدمة انستغرام، عن ملايين المستخدمين حول العالم. وتداول نشطاء على

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المصدر: فريق التحرير

انقطعت بشكل مفاجئ، مساء اليوم الجمعة، خدمة التراسل الفوري عبر موقع التواصل الاجتماعي، ”واتساب“ وخدمة انستغرام، عن ملايين المستخدمين حول العالم.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، من مناطق مختلفة من العالم، أنباء انقطاع خدمة ”واتساب“ التي يستخدمها الكثيرون في مراسلاتهم الشخصية وأنشطتهم المهنية.

وفيما لم تعلن شركة ”فيسبوك“، التي تتبع لها خدمة واتساب وخدمة انستغرام، سبب توقفهما عن العمل، أبدى الكثير من النشطاء انزعاجهم من الانقطاع المفاجئ.

وشمل التوقف خدمة ماسنجر، المقدمة أيضا من شركة فيسبوك نفسها، التي تتخذ من وادي السيلكون في ولاية كليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا رئيسيا لأعمالها.

وقال موقع داونديتيكتور دوت كوم الإلكتروني: ”إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك، بما فيها واتساب وماسنجر وانستجرام، تعطلت لآلاف المستخدمين“. ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر.

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