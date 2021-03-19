بـ 150 مليون دولار.. مؤسس "غوغل" يبني أكبر منطاد في العالم

حول المؤسس المشارك لشركة غوغل ”سيرجي برين“، تركيزه من التكنولوجيا إلى الطيران، ويخطط لبناء أكبر منطاد في العالم للمساعدة في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث في جميع أنحاء العالم.

وكشفت التقارير أن شركة الملياردير ”LTA Research and Exploration“ تعمل على بناء مركبة جوية هائلة بطول 200 متر، تعمل بخلية وقود هيدروجيني هائلة الحجم، حيث كشفت الشركة على موقعها الإلكتروني أنها تخطط لبناء نظام دفع بخلايا وقود هيدروجيني بقدرة 1.5 ميغاواط، والذي يجمع بين خلايا الوقود والهيدروجين والأكسجين لإنتاج الماء والكهرباء.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، في البداية أراد برين الذي تبلغ ثروته 86 مليار دولار، بناء المنطاد كيخت طائر فاخر لأسرته، ولكنه الآن يستخدم 150 مليون دولار لبناء المنطاد لدعم الجهود الإنسانية بشكل صديق للبيئة، حيث من المقرر ألا ينتج المنطاد أي انبعاثات ضارة.

هذا وطورت الشركة نموذجا أوليا يطلق عليه اسم ”باثفايندر 1″، والذي يمكن إطلاقه إلى السماء فوق وادي السيليكون هذا العام.

ووفقًا لوثائق تسجيل ”باثفايندر 1“ لعام 2019 مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، سيعمل النموذج الأولي من المنطاد بـ 12 محركًا كهربائيًا، وسيكون قادرا على نقل 14 شخصًا داخله.

وقالت الشركة إنها ستستخدم المناطيد ”لتحسين عملية إيصال المساعدات الإنسانية والحد من انبعاثات الكربون، مع توفير الفرص الاقتصادية وفرص العمل الجديدة للأمريكيين“، مشيرة إلى أنها تهدف لإنشاء أسطول من المناطيد الصديقة للبيئة.