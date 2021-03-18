كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي، اليوم الخميس، النقاب عالميًا عن الوصول التالي للتلفاز الجديد المتطور Ideahub pro بإمكانيات ثورية، عبر نموذجين بعرض 65 و86 بوصة، في حدث عبر الإنترنت.

يعد Ideahub pro عبارة عن أول شاشة بيضاء مزودة بتقنية بصرية تحمي من الضوء الأزرق، كما أنها تفاعلية ومرنة، حيث يمكن تركيبها على أرجل غير مثبتة، على الحائط أو الأثاث، وتُستخدم للفصول الدراسية الذكية وغرف الاجتماعات والمكاتب المفتوحة.

تُظهر شاشات Huawei Ideahub pro الجديدة كدليل على كيفية تطوير التعليم أو العمل في المكاتب، وذلك بفضل تقنياتها المتقدمة التي تتيح للمستخدمين التعامل بطريقة فعالة، بفضل تضمينها ملحقات، مثل قلم اللمس الذي يسمح للمستخدمين بالكتابة على الشاشة نفسها.

ولا يظهر الجهاز الجديد فقط كتلفاز، ولكنه يوفر بيئة تفاعلية تمامًا تسمح للمستخدمين بتقديم عروض تقديمية وكتابة الأفكار عليه؛ لذا يمكن أن يصبح نوعًا من السبورة الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر الفرصة للتحرك في أكثر من مكان، لذلك سيكون مفيدًا جدًا لبيئة تتطلب التنقل.

وإذا كانت هناك تفاصيل فيما يتعلق بشاشات Huawei Ideahub Board Pro الجديدة، فهي جودة صورتها بدقة 4K مصحوبة بنظام لتقليل الضوء الأزرق وحماية أعين مستخدميها.

علاوة على ذلك، فقد اعتمدت هيئة ”تي يو في راينلاند“ للسلامة الوظيفية هذه التقنية، التي تقضي على الضوء الأزرق الضار وتعمل على تصحيح الألوان لتوفير شاشة زاهية وتجربة بصرية آمنة، دون المساس بجودة الصورة بدقة 4K.