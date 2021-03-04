"بولارويد" تبتكر قلما ثلاثي الأبعاد يرسم الحلوى اللذيذة (فيديو وصور)

ابتكرت شركة Polaroid العريقة في صناعة الكاميرات والتصوير، قلما ثلاثي الأبعاد أسمته CandyPlay 3D يمكنه رسم وطباعة الحلوى، من خلال استبدال البلاستيك بالحلوى الذائبة، بحيث يمكن تناولها عند اكتمال الرسم.

ويتميز قلم CandyPlay 3D بأنه يدوي تمامًا، لذلك يمكن لأي شخص البدء في الإنشاء دون الحاجة إلى تعلم استخدام البرامج لتصميم أو إعداد النموذج الثلاثي الأبعاد أولاً.

وتتميز مادة الحلوى المستخدمة هنا بأنها صلبة بدرجة كافية عندما تكون باردة، بحيث يمكن وضعها في طبقات لبناء النماذج الثلاثية الأبعاد ببطء، على عكس تلك المستخدمة في قلم الشوكولاتة.

ويأتي قلم CandyPlay 3D، الذي يباع بنحو 50 دولارًا، بأربعة خراطيش حلوى بنكهة الفراولة، وهناك ست نكهات حلوى مختلفة للاختيار من بينها (الفراولة والبرتقال والتفاح والعنب والليمون والكولا).

وتتوفر خرطوشات لكل نكهة بسعر 28 دولارا تقريبًا مقابل 40 خرطوشة حلوى، أو نحو 32 دولارا للطعم المتعدد النكهات المكون من 48 خرطوشة (8 من كل نكهة).

ويبدو أن Polaroid تسلك طريق طابعة نفث الحبر، وتجني معظم أموالها من الخرطوشات، ومع ذلك، إذا زادت شعبية القلم، فيمكنك توقع رؤية خرطوشات أرخص من جهات خارجية متاحة بأسعار أكثر تنافسية.