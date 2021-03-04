سامسونغ تضيف مزايا Buds Pro لسماعات Buds+ الأقدم

أضافت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، ميزات جديدة لسماعات Galaxy Buds+ الأقدم.

ويعتبر أهم ما يميز التحديث، هو إضافة ميزة Auto Switch والتي ظهرت لأول مرة مع أحدث سماعات أذن Galaxy Buds Pro كميزة جديدة تتيح للمستخدمين التبديل بسلاسة بين مصادر الصوت المختلفة، طالما أن مصادر الصوت متوافقة مع هواتف ”سامسونغ“ الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بواجهة One UI 3.1.

وبالإضافة إلى هذه الميزة، يضيف التحديث أيضًا عنصر التحكم في قائمة Buds إلى إعدادات ”بلوتوث“، مما يسهل على المستخدمين ضبط إعدادات سماعات الأذن من صفحة Bluetooth بدلاً من تطبيق Galaxy Wearable المخصص.

ويمكن تنزيل تحديثات البرامج الثابتة الجديدة لـ Galaxy Buds+ عبر تطبيق Galaxy Wearable الذي يعمل على الهاتف الذكي المتصل، ويمكن تحديد التحديث الجديد من خلال إصدار البرنامج الثابت R175XXU0AUB3.

وفي الأسبوع الماضي، قامت الشركة بتحديث البرامج الرئيسية لساعتها الذكية السابقة التي تعمل بنظام تشغيل ”Tizen“ وساعات Galaxy Watch الأصلية التي تم إطلاقها في العام 2018 و ساعات Galaxy Watch Active.

ويجلب التحديث العديد من ميزات Galaxy Watch 3 مثل القدرة على رؤية الصور في الإشعارات من الهاتف الذكي المقترن بالساعة ودعم رموز الواقع المعزز التعبيرية والصور الرمزية الهزلية والتوجيه الصوتي للتدريبات كالجري وركوب الدراجات، ولقطات الشاشة المتحركة والتوجيه الصوتي عبر سماعات ”البلوتوث“، كما ستتلقى الساعات الذكية أيضًا تحسينات في الاستقرار والأداء مع التحديثات الجديدة.