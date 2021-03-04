سامسونغ تحطم الرقم القياسي السابق بسرعات 5G

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أنها حطمت سجلات سرعة تكنولوجيا اتصال ”الجيل الخامس“ السابقة بتقنيتها الجديدة.

وحققت الشركة سرعة تنزيل قياسية بلغت 5.23 غيغابايت في الثانية على جهاز واحد، باستخدام تقنية E-UTRAN New Radio Dual Connectivity التي تعرف اختصارا بـ EN-DC في مختبر الشركة في سوون، كوريا الجنوبية.

وتستفيد تقنية EN-DC من شبكات الجيل الرابع لتعزيز سرعات الجيل الخامس، وخلال التجربة، استخدمت سامسونغ مزيجا من 800 ميجاهرتز من التردد فائق العلو و40 ميجاهرتز من تردد الجيل الرابع.

فضلا عن ذلك، استخدمت الشركة -أيضا- الأجهزة المتاحة تجاريا، بما في ذلك أجهزة Galaxy S 20 + وترددات مشتركة بين الجيل الرابع والخامس.

ومن شأن استخدام كل من شبكات الجيل الرابع والخامس في الوقت ذاته، مساعدة شركات الاتصالات في تحسين التغطية والكفاءة والموثوقية والسرعة.

باستخدام سرعة 5.23 غيغابايت في الثانية، يمكن تنزيل فيلم بدقة Full HD بحجم 4 غيغابايت في 6 ثوانٍ فقط.

يشار إلى أن سامسونغ تطور أدوات شاملة باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، بما في ذلك أجهزة راديو 5G وذاكرة الفيديو vRAN وشبكة 5G core وشرائح 5G والهواتف الذكية بتقنية 5G.

كانت بدأت سامسونغ في عام 2018 في الكشف عن تكنولوجيا الجيل الخامس الخاصة بها، محققة سرعة تنزيل تبلغ 1.7 غيغابايت في الثانية، وفي عام 2019، حققت الشركة سرعات تنزيل تصل إلى 2.65 غيغابايت في الثانية على شبكة 5G، وفي العام الماضي، حطمت الشركة أرقامها القياسية السابقة من خلال الوصول إلى سرعة تنزيل تبلغ 4.3 غيغابايت في الثانية.