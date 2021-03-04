انفجار صاروخ Starship SN10 لصاحبه إيلون ماسك بعد هبوطه الناجح (فيديو)

انفجر صاروخ ”ستارشيب“ (Starship SN10) التابع لشركة ”سبيس إكس“، لمالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد 10 دقائق فقط من عودته إلى منصة الإطلاق، عقب أول رحلة جوية تجريبية للصاروخ الذي وصل إلى ارتفاع 6 أميال.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن البعض يعتقد أن السبب وراء انفجار الصاروخ الفضائي كان تسربا للميثان.

وأضافت: جاء هذا الفشل بعد إعلان (سبيس إكس) نجاح التجربة الصاروخية، بعد انطلاق الصاروخ وتحليقه ثم عودته مرة أخرى، بينما أشاد ايلون ماسك بالتجربة، وقال إن ”الصاروخ هبط كوحدة واحدة“.

ونقلت عن جون إنسبروكر، مهندس العمليات التكاملية في شركة ”سبيس إكس“، قوله خلال تعليقه على فيديو أثناء الهبوط: ”كل شيء سار على ما يرام، وكانت التجربة ساحرة، وكان الهبوط سلساً للغاية“، وذلك قبل وقوع الانفجار.

ومضت تقول: ”لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب انفجار الصاروخ، ولكن إيلون ماسك أشار من قبل إلى أن هذه الأحداث تقع نتيجة التفكيك السريع غير المخطط له والمعروف اختصاراً باسم RUD“.

وتابعت: ”بعض المصادر رجحت أن تكون أدوات الهبوط المحملة على قاعدة الإطلاق لم تعمل بشكل مناسب، وهو ما أدى إلى تحطم الصاروخ، وتدمير الأنابيب التي تحتوي على غاز الميثان، حيث شوهد عنصر يمكن أن يكون مثل خزان الميثان ساقطاً على الأرض في موقع تحطم الصاروخ“.

وكان صاروخ (SN10) قد وصل إلى ارتفاع 6 أميال بعد 4 دقائق من انطلاقه، وحلق حول الأرض باستخدام محرك واحد.

ورغم انفجار الصاروخ، فإن مهمة الإطلاق التجريبي كان الهدف منها جمع البيانات حول السيطرة على الصاروخ خلال عودته مرة أخرى إلى منصة الإطلاق، حيث وصف البعض التجربة بأنها ناجحة، ولا تمثل فشلاً للمركبة الفضائية.

وأردفت الصحيفة: ”رغم أن هدف سبيس إكس يبدو أنه يتمثل في التركيز على الوصول إلى أقصى ارتفاع ممكن عبر ”ستارشيب“، فإن أجندة تلك التجارب تستهدف جمع البيانات، واختبار الأدوات الميكانيكية الرئيسية لتلك الصواريخ“.