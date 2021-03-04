"غوغل" تطلق نسخة المطورين من android 12.. وهذه مميزاتها

كشفت شركة غوغل قبل أيام عن نسخة المطورين من أحدث إصدار من نظام التشغيل ”أندرويد 12“ (android 12).

وتستعد الشركة الأمريكية لإطلاق النسخة العامة أولا وقبل الجميع لهواتف ”غوغل بيكسل“، والتي ستصل بحلول الخريف المقبل.

وفقا لموقع ”أندرويد بوليس“، سيتميز الإصدار الجديد بتحديث تطبيق التسجيل الذي سيوفر -أيضا- وظائف تحويل الصوت إلى نص، والتي من المتوقع أن تفيد المستخدمين الذين يعانون ضعف السمع، إلى جانب وظائف جديدة لتحرير صفحات الويب ومشاركتها.

كما ستحصل أدوات الكتابة الذكية في بريد غوغل Gmail ووثائق غوغل أيضا على ترقيات، والتي سيمكن للمستخدمين الاستعانة بها في تطبيقات المراسلة مثل: دردشة غوغل وواتساب وتيليجرام وسلاك ولاين وغيرها.

وسيحتوي أندرويد 12 على خاصية تمكن كاميرا هواتف بيكسل من التصوير تحت الماء بالاستعانة بحقيبة واقية مقاومة للماء مثل: حافظة الهاتف المحمول Kraken، وذلك بالإضافة لتعديل ميزة النقر الخلفي المزدوج، والتي حصلت على اسم كولومبس، وتسمح للمستخدمين بالنقر مرتين على الجزء الخلفي من الهاتف لتفعيل ميزات معينة يحددها المستخدم.

ويمكن للمستخدم تخصيص ميزة النقر الخلفي المزدوج لإلغاء المؤقت، وتشغيل الكاميرا، وتشغيل وإيقاف الوسائط مؤقتا، وإسكات المكالمات الهاتفية الواردة، وتأجيل التنبيهات، وإلغاء تثبيت الإشعارات، وإغلاق المنبه، والتقاط لقطة شاشة وغيرها، ولكن يبدو أن الخاصية ستعتمد في أندرويد 12 على نقرة واحدة قوية على ظهر الهاتف بدلا من نقرتين، وذلك تجنبا للنقرات العرضية.

ورغم سهولة مشاركة كلمة المرور عن طريق رمز QR، إلا أن غوغل تعمل على تقديم طريقة أبسط تمكن المستخدمين من مشاركة كلمة المرور مع مَن بالقرب منهم باستخدام خاصية تشبه “Nearby Share”، والتي ستكون أفضل من رمز QR، بحيث تتيح مشاركة كلمات مرور الواي فاي عبر الغرف المختلفة.