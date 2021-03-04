يعود حتى بعد تقطيعه.. باحثون يبتكرون روبوت سباحة على شكل سمكة

في الوقت الذي يفكر فيه العالم بطرق لنشر الروبوتات على نطاق واسع، للمساعدة في القيام بالمهام الخطرة، يواصل العلماء البحث أيضا عن كيفية إصلاح الروبوتات في حالة تعرضها للأذى.

ففي السابق، شاهدنا البوليمرات الشبيهة بالهلام تُستخدم في صنع أيدٍ آلية يمكنها إصلاح نفسها بعد أي إصابة عنيفة، ورأينا أيضاً الروبوتات ”البيولوجية“ المصنوعة من الخلايا الجذعية التي تتجدد وتتجمع مرة أخرى عند تقطيعها.

ويتضمن أحدث اكتشاف في المجال ابتكار روبوتات دقيقة يمكنها إصلاح نفسها مغناطيسيا بعد التعرض لهجوم أو أذى، دون تدخل بشري.

فقد قام الباحثون في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بتطوير روبوتات سباحة بطول 2 سم على شكل سمكة، وتتكون من ثلاث طبقات.

يحتوي الجزءان السفلي والأعلى على جزء موصل وشريط علوي من الجسيمات الدقيقة المغناطيسية، على التوالي، وطبقة كارهة للمياه تتوسط الجزأين العلوي والسفلي.

وأضاف المطورون أيضا البلاتين إلى الذيل، الذي يتفاعل مع بيروكسيد الهيدروجين لتكوين فقاعات أكسجين تدفع الروبوت للحركة.



ويظهر مقطع فيديو نشره الباحثون كيف تمكن السباح الصغير من التحرك على طبق بتري يحتوي على محلول ضعيف من بيروكسيد الهيدروجين، ولمراقبة قدراته العلاجية، قام الباحثون بقطع ذيل الروبوت بشفرة.

وتظهر النتائج، المعروضة بالكامل في الفيديو، كيف يتحرك الذيل حتى يقترب من بقية الأجزاء، ويعيد تشكيل نفسه من خلال التفاعل المغناطيسي.

وأكد الباحثون قدرة الروبوت على إعادة تجميع نفسه وشفائها عند تقطيعه حتى إلى ثلاثة أجزاء أو عند وضع الشريط المغناطيسي في موضع مختلف.

ويأمل الفريق الباحث في نقل ودمج تلك القدرة الفائقة في المستقبل في الروبوتات الأخرى الأكبر التي يمكن أن تستمر بعد ذلك في أداء وظائفها إذا تم قطعها نصفين بطريقة أو بأخرى.