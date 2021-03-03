سامسونغ تكشف النقاب عن تلفزيونات micro-LED و Neo QLED

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن جزء من خط إنتاجها التلفزيوني لعام 2021 في يناير، بما في ذلك أجهزة micro-LED و Neo QLED.

واليوم، كشفت سامسونغ للإلكترونيات النقاب عن مجموعة من تلفزيونات micro-LED و Neo QLED والمزيد من النماذج أثناء حدث “ Unbox & Discover “ عبر الإنترنت.

أجهزة تلفزيون micro-LED

طرحت شركة ساسمونغ أول تلفاز Micro-LED في عام 2018، بحجم 146 بوصة، أطلق عليه اسم The Wall، الآن وبعد نضوج التكنولوجيا، أعدت الشركة ثلاثة نماذج أكثر ملاءمة للمنزل العادي.

سيتم إطلاق جهازي تلفزيون “ Micro-LED “ مقاس 110 بوصة و 99 بوصة على مستوى العالم في نهاية شهر مارس، وسيتبعهما طراز أصغر بحجم 88 بوصة في الخريف.

كما يوجد نموذج مقاس 76 بوصة، ولكن لا يوجد إطار زمني محدد للإطلاق.

كما تتميز تلفزيونات micro-LED بـتقنية 4Vue (عرض رباعي)، حيث يمكن للمستخدمين تقسيم الشاشة مقاس 110 بوصات إلى أربع شاشات مختلفة بحجم 50 بوصة والاستمتاع بمحتوى متعدد في نفس الوقت.

أجهزة Neo QLED

قسمت سامسونغ تشكيلة Neo QLED إلى سلسلتين طرازات 8K (QN800A و QN900A) وطرازات 4K (QN90A و QN85A).

ستتوفر أجهزة 8K بأحجام 85 بوصة و 75 بوصة و 65 بوصة وستكلفك ما بين 5000 إلى 9000 دولار.

ستبدأ أجهزة 4K من 50 بوصة وتتراوح من 1600 دولار إلى 5000 دولار.

واختارت سامسونغ مايكروسوفت كشريك تلفزيوني رسمي لأجهزة Xbox Series X في الولايات المتحدة وكندا، وتحقيقا لهذه الغاية، تعاونت سامسونغ مع شركة AMD لإنشاء أجهزة التلفزيون الأولى مع دعم Freesync Premium Pro لوحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر.

ويمكن تشغيل أجهزة تلفزيون Neo QLED بسرعة 120 إطارًا في الثانية مع وقت استجابة يبلغ 5.8 مللي ثانية.

أجهزة The Frame

تم تحسين تلفزيون The Frame، هذا النموذج الفني المثبت على حامل، ولكن مع إصدار 2021، يمكنك استخدام الجهاز مع خمسة خيارات للإطار لتعليقه مثل اللوحة.

عند الحديث عن ذلك، يحتوي الطراز الجديد على 6 غيغابايت من مساحة التخزين للصور، لذلك يمكنه تخزين 1200 صورة بجودة UHD، ودخلت سامسونغ في شراكة مع NAVA Contemporary و Etsy وآخرين لتقديم مكتبة متنامية تضم أكثر من 1400 قطعة فنية يمكنك عرضها على The Frame.

أجهزة The Terrace

The Terrace هو أول تلفزيون خارجي من سامسونغ مقاوم للعوامل الجوية مع دعم تقنية IP55 المضادة للماء والغبار، وهو متوفر بأحجام 55 بوصة و 65 بوصة، بالإضافة إلى موديل Full Sun مقاس 75 بوصة (مخصص للاستخدام في ضوء الشمس المباشر، فهو يحتوي على لوحة أكثر سطوعاً).

جهاز The Premiere

ليس جهاز تلفزيون ولكنه أول جهاز عرض ليزر ثلاثي في الصناعة بدقة 4K.

يتميز بتصميم بسيط مع حواف مستديرة ويجب أن يكون على بعد 5 بوصات فقط من الحائط.

كما ستقدم سامسونغ شاشات قابلة للدوران في The Premiere في وقت لاحق من هذا العام.

جهاز Interactive display

جهاز Interactive display من سامسونغ، هى لوحة بيضاء رقمية.

يمكن استخدامها في المكاتب والفصول الدراسية للطلاب أو فرق يصل عددها إلى 20. في السابق، قدمت سامسونغ طرازات 85 و 65 و 55 بوصة.

مكبرات الصوت

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن مجموعة 2021 من مكبرات الصوت من السلسلة Q المزودة بتقنية Q-Symphony هو أول نظام يسمح للتلفزيون ومكبر الصوت بإخراج الصوت معا في الوقت ذاته.

ونتيجة لذلك، يمكنك التمتع بتجربة صوتية أكثر ثراءً على نحو لم يسبق له مثيل.