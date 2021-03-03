مايكروسوفت تحذر من شبكة قرصنة صينية تستهدف المؤسسات الأمريكية

كشفت شركة مايكروسوفت أن شبكة قرصنة حكومية تتخذ من الصين مقرا لها، قد استغلت ثغرة في برمجيات مايكروسوفت لخوادم البريد الإلكتروني لاستهداف المنظمات الأمريكية.

وصرحت مايكروسوفت، بأن مجموعة ”ذات مهارات عالية ومتطورة“ مدعومة من الدولة في الصين، كانت تحاول سرقة معلومات من عدد من الأهداف الأمريكية، بما في ذلك الجامعات ومقاولو الدفاع وشركات المحاماة وباحثو الأوبئة.

ووفقا لوكالة ”أسوشيتيد برس“، قالت مايكروسوفت: إنها أطلقت تحديثات أمنية لإصلاح الثغرات في برمجيات Exchange Server، والذي يستخدم للبريد الإلكتروني للأعمال وخدمات التقويم لدى معظم المؤسسات الكبيرة التي لديها خوادم بريد إلكتروني خاصة بها، موضحة أن هذه الثغرة لا تؤثر على حسابات البريد الإلكتروني الشخصية أو خدمات مايكروسوفت السحابية.

وقالت الشركة، إن مجموعة القرصنة التي تسميها ”هافنيوم“ تمكنت من اختراق خوادم Exchange، وتحكمت بها عن بعد لتتمكن من سرقة البيانات من شبكة إحدى المؤسسات.

وكشفت مايكروسوفت، أن المجموعة تتخذ من الصين مقرا لها، ولكنها تعمل من خلال خوادم خاصة افتراضية مستأجرة في الولايات المتحدة؛ ما يساعدها على تجنب الرصد.

ورفضت الشركة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الكشف عن هوية الأهداف أو تحديد عدد المنظمات التي تأثرت بالاختراق.

وقالت شركة ”فولاكسيتي“ للأمن السيبراني، والتي ساعدت مايكروسوفت على رصد الاختراقات، إن خدمة مراقبة أمن الشبكات التابعة لها بدأت في رصد عملية نقل كبيرة للبيانات بشكل مريب في أواخر يناير.

وقال ستيفن أدير، رئيس الشركة: ”كان القراصنة يقومون بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني بكميات هائلة“، مشيرا إلى أن الأهداف شملت ”مقاولي الدفاع، ومنظمات المساعدات الدولية، ومراكز الأبحاث التابعة للمنظمات غير الحكومية“.

وحذر أدير من أنه يتوقع أن يكثف القراصنة من نشاطهم في الأيام المقبلة قبل أن تتمكن المنظمات من تثبيت تحديثات مايكروسوفت الأمنية.

وقال: ”على الرغم من سوء الوضع الآن، من المتوقع أن تزداد الأمور سوءا، إذ تترك لهم الترقيات الأمنية وقتا محدودا لاستغلال الثغرات، فالترقية الأمنية لن تفيد إذا وجدوا ثغرة أخرى وهم بداخل الخوادم“.