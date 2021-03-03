فيسبوك تخيب الآمال بشأن نظارتها الذكية المقبلة

خيبت شركة فيسبوك الأمريكية آمال عشاق منتجاتها ومتابعيها بعدما أكدت على لسان المدير المالي للشركة ديفيد وينر، أن الجهاز القادم لن يكون قريبا مما تأمل شركة التكنولوجيا تحقيقه باستخدام تقنية الواقع المعزز.

وقال مسؤول فيسبوك: إن المنتج الأول الذي سنمتلكه في وقت لاحق من هذا العام في تلك المساحة لن يكون قريبا من المكان الذي نريد أن نصل إليه في النهاية، لكنها نظارات ذكية من Ray Ban بالشراكة مع Luxottica.

وأوضح وينر أن تقنيات الواقع المعزز والافتراضي تظل مجالات استثمار رئيسة لشركة فيسبوك، وقال: نحن نستثمر بشكل كبير في الواقع المعزز.

وتابع: ”هناك الكثير من التقنيات الأساسية التي نحتاج إلى بنائها على مدى طويل من الزمن للوصول إلى هناك، ولدى الواقع المعزز والافتراضي القدرة على أن يكونا المنصة التالية التي نعتقد أنها تمثل التطور الطبيعي لثراء الحوسبة مع الجانب الاجتماعي، وهذا هو السبب في أننا نستثمر بشكل كبير في هذا المجال.

وكان مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لفيسوك قال في شهر سبتمبر أثناء الإعلان عن الجهاز: هذه علامة فارقة كبيرة في البدء في دمج التقنيات الأساسية مع النظارات العادية ومعرفة كيفية استخدام الناس لها.

وانضمت مايكروسوفت وجوجل وأبل وأمازون إلى فيسبوك من بين الشركات التي تتسابق لبناء وإطلاق نظارات الواقع المعزز الذكية كجيل جديد من أجهزة الحوسبة.

وأعلنت فيسبوك عن الأجهزة القادمة في شهر سبتمبر 2020، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول الميزات أو الإمكانات التي يشملها المنتج القادم، إذ إن التفاصيل الوحيدة التي كشفت عنها الشركة هي أن النظارات الذكية ستصدر في وقت ما في عام 2021.