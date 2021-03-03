"روكيت لاب" تنافس "سبيس إكس" بصاروخ يمكنه نقل البشر إلى الفضاء بحلول 2024

كشفت شركة ”روكيت لاب“ Rocket Lab لتطوير صواريخ الفضاء، أنها تعمل على تطوير صاروخ منافس لـ“سبيس إكس“ من شأنه نقل البشر إلى الفضاء بحلول 2024.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تبلغ قيمة شركة ”روكيت لاب“ التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها 4.1 مليار دولار، وهي تخطط لاستخدام مواردها وسيولتها البالغة 740 مليون دولار لتطوير صاروخ جديد يبلغ وزنه 8 أطنان، والذي يمكنه إطلاق مجموعات ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار.

وسيبلغ طول الصاروخ المسمى ”نيوترون“ 40 مترا، وسيحتوي على مرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام، وقادر على نقل حمولة وزنها 8 أطنان إلى المدار في كل رحلة.

وفي حين لا يستطيع الصاروخ الجديد منافسة صاروخ فالكون 9 التابع لـ“سبيس اكس“ من حيث الحمولة، نظرا لأن فالكون 9 يستطيع حمل 22.8 طن في الرحلة الواحدة، إلا أن روكيت لاب تقول إنه ”سيكون بديلا أرخص“.

وعلى عكس صاروخ ”إلكترون“ الذي تستخدمه روكيت لاب حاليا، سيكون ”نيوترون“ قادراً على حمل أكثر من 90% من جميع الأقمار الصناعية المتوقع إطلاقها حتى عام 2029.

وفي حين لم تكشف الشركة عن تكلفة رحلات الصاروخ بعد، إلا أن الشركة تقول إنه سيكون بتكلفة أقل بما يكفي لإحداث تغييرات في المجال.

ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لإطلاق الأقمار الصناعية ورواد الفضاء والحمولات الأخرى إلى المدار بحلول عام 2024.