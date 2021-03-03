الكشف عن أول تلفزيون قابل للطي داخل الأرض (فيديو وصور)

كشفت شركة إلكترونيات النقاب عن أول شاشة تلفزيون قابلة للطي بحجم 165 بوصة، والتي يمكن طيها وإخفاؤها في الأرض عندما لا تكون قيد الاستخدام.

وتتكون الشاشة من 5 لوحات MicroLED منفصلة، عندما يتم تشغيلها بضغطة زر واحدة، تخرج من الأرض وتأخذ مكانها لتكون شاشة واحدة بجودة 4k.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تقول شركة ”سي سييد“ المصنعة، إن لوحات MicroLED أكثر إشراقا من OLED وتقدم المستوى العالي ذاته من تباين الألوان وأطياف الأسود العميقة.

وتسمى الشاشة الفاخرة ذات القاعدة الألومنيومية ”M1″، ويبلغ سعرها 400 ألف دولار، وهذا المبلغ لا يشمل تكلفة التثبيت، الذي يتطلب مساحة كافية لإخفاء الشاشة تحت الأرض.

وقالت الشركة عن الشاشة على موقعها: ”بضغطة زر واحدة، تفتح الأرضية وفي غضون ثوان، يرتفع عمود أنيق من الألومنيوم بهدوء وتستقر الشاشة ذات الـ 165 بوصة بسلاسة لتوفير تجربة ترفيهية مذهلة للمستخدمين“.

ومن المقرر تسليم الشاشات إلى العملاء في الربع الثالث من هذا العام، وهي متوافرة بعدة ألوان بما في ذلك الذهبي والأسود والتيتانيوم

وقال سواتيك مدير شركة سي سييد: ”توفر شاشة M1 تجربة ترفيه فريدة من نوعها دون المساس بديكور الغرفة، وهي الحل المثالي الوحيد لدمج أنظمة التلفزيون الكبيرة في التصميم الداخلي المعاصر“.

يذكر أن شركة إل جي قد سبق وكشفت عن شاشة OLED قابلة للطي، لكنها كانت بحجم 65 بوصة فقط وتعتمد على تقنية مختلفة.

“ أيتل“ تطلق جهازي تلفزيون ذكيين

على صعيد آخر، أفادت التقارير أن العلامة التجارية الصينية أيتل ستطلق جهازي تلفزيون ذكيين مختلفي الحجم بنظام Android في الهند في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعد أيتل واحدة من العلامات التجارية الثلاث لشركة Transsion Holdings، والاثنتان الآخرتان هما Infinix و TECNO على التوالي، وعلى عكس العلامات التجارية الشقيقة، تشتهر أيتل بهواتف مميزة وهواتف ذكية ذات مستوى مبتدئ.

وفي أواخر أغسطس 2020، كشف تقرير IANS أن شركة أيتل ستدخل سوق التلفزيونات الذكية في الهند، وأصدرت العلامة التجارية بعض طرز التلفزيون ولكن لم يتم تشغيل أي منها بنظام Android TV.

ومع ذلك، سيتغير ذلك قريبًا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن 91Mobile، إذ ستطلق شركة أيتل جهازي تلفزيون جديدين في الهند هذا الشهر، ستحتوي على شاشة 32 بوصة و 43 بوصة على التوالي.

وقبل كل شيء، سيعمل الجهازان بنظام بتشغيل Android TV، وبالتالي، يمكننا أن نتوقع متجر Google Play و Google Chromecast ومساعد Google.

ويذكر التقرير أيضًا أن هذه التلفزيونات ستأتي بتصميم متميز وحواف رفيعة في الجزء العلوي والجانبي من الإطار ومكبرات الصوت السفلية وشاشة فائقة السطوع، ونظام Dolby Audio، ودعم تطبيقات OTT الشائعة، ومن المتوقع أن يتوفر الجهازين بأسعار منخفضة التكلفة.

وبحسب التقرير، سيكون هناك طراز 55 بوصة أيضًا، ومع ذلك، فإن الجدول الزمني لإطلاقه هو لغز حتى الآن ولم يتم الكشف عنه.

وتواصل شركة أيتل بتوسيع قاعدة مستخدميها ببطء ولكن بثبات، ومعظمهم في الأسواق الريفية في الهند، ووفقًا لاستطلاع CMR الأخير، تعتبر أيتل العلامة التجارية الأكثر موثوقية ومبيعا في فئة الأسعار من 5000 إلى 7000 روبية.