شركة "DJI" الصينية تكشف رسمياً عن طائرتها الدرون "FPV" السينمائية (صور)

كشفت شركة ”DJI“ الصينية رسمياً عن طائرتها الدرون السينمائية بنظام ”FPV“ الذي يعني الاستخدام الشخصي عن بُعد والتحكم باستخدام الموجات اللاسلكية.

ووصفت الشركة إصدارها الجديد بأنه عبارة عن نظام هجين يمزج بين العديد من أجهزة ”FPV“ السينمائية وأنظمة الطائرات من دون طيار ”الدرون“.

وتأتي طائرة ”FPV“ السينمائية بوحدة تحكم اختيارية منفصلة عن الطائرة وتحتوي على كاميرا تستطيع تصوير فيديو بدقة عرض كبيرة ”K 4“ وبتردد إطارات عالي السرعة يُقدر بـ 60 هرتز في الثانية، يعني معدل ظهور الصور المتتالية على الشاشة وبنظام تركيز يُسمى بـ ”GoPro’s RockSteady“ ويتيح مجالا للرؤية يصل لـ 150 درجة. وتحتوي الدرون على نظام التصوير البطيء بتردد 120 هرتز في الثانية الواحدة بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

وتستخدم الطائرة الجديدة أيضاً معدلات ترميز فيديو عالية الكفاءة مثل ”H.265“ أو ”H.264“ لاستهلاك مساحة أقل على بطاقة الذاكرة.

كما تأتي الطائرة أيضاً مع تطبيق ”DJI Virtual Flight“ لتدريب المبتدئين على الاستخدام قبل بدء عملية الطيران الفعلية بالإضافة لبرامج تعليمية مساعدة لإعداد الدرون للاستخدام.

وتحتوي أيضاً على أوضاع متعددة للطيران مثل الوضع الرياضي والوضع العادي الذي يحول نظام التحكم بالموجات اللاسلكية ”FPV“ للنظام التقليدي المعتاد استخدامه في طائرات الدرون التي أصدرتها شركة ”DJI“ من قبل، والطائرة أيضاً مزودة بنظام الملاحة وتحديد المواقع العالمي GPS بالإضافة لوجود أجهزة استشعار تكشف عن وجود أي عقبات أو حوائل أمامها، وهذا الأمر سيؤدي تلقائياً لإبطاء نظام FPV عند اقتراب الدرون من شيء أو كائن ما.

وتحتوي الطائرة الجديدة على مكابح الطوارئ وعلى زر التحويم وأيضاً خصائص أخرى مثل العودة للمنزل والمساعدة على عمليتي الإقلاع والهبوط.

وأفاد موقع ”engadget “ التقني بأن سرعة الطائرة جاءت أقل من المتوقع حيث تبلغ سرعتها 140 كم/ 87 ميلاً في الساعة، وذلك جاء مخالفاً للتوقعات المقترحة والتي تصل لـ 150 كم/ 93 ميلا في الساعة.

وتطرح شركة ”DJI“ طائرتها الدرون السينمائية ”FPV“ بسعر 1299 دولارا، وسعر وحدة التحكم المنفصلة يبلغ 199 دولارا، وهي متاحة للشراء الآن.