"تويتر" سيحظر الحسابات التي تنشر معلومات مضللة حول لقاحات كورونا

حذرت شركة ”تويتر“ من أنها ستحظر الحسابات التي تنشر معلومات مضللة عن لقاح كورونا بالكامل.

وأعلنت الشركة عن خطة لإعلام المستخدمين بشكل أفضل حول الادعاءات الكاذبة المتعلقة بلقاحات كورونا، بما في ذلك وضع العلامات على التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة.

ووفقا لصحيفة ”بيزنس انسايدر“، ستستخدم تويتر مزيجا من المراجعين الآليين والبشر لتحديد المنشورات المضللة حول لقاحات كوفيد-19 والتحذير منها.

وسيتم تأمين المستخدمين الذين ينشرون معلومات مضللة في عدة مناسبات خارج حساباتهم لمدة سبعة أيام، وتعليق المستخدمين الذين يتلقون خمسة ”إضرابات“ أو أكثر، أو إخطارا بأن منشوراتهم مضللة بشكل دائم من تويتر.

وقالت الشركة في بيانها: ”مع تعميق السلطات الصحية لفهمها لبرامج تطعيم كورونا في جميع أنحاء العالم، سنواصل تعزيز أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية“.

يذكر أنه على الرغم من أن عدد الأمريكيين الذين يقولون إنهم على استعداد للحصول على لقاح آخذ في الارتفاع، إلا أن 15% من الناس يرفضون الحصول على التطعيم بالتأكيد، وذلك على الرغم من التقديرات التي تشير إلى ضرورة تلقيح 90% من السكان للوصول إلى مناعة القطيع.

وقد يكون هذا التردد في أخذ اللقاحات، نابعاً جزئيا من المعلومات المضللة أو الخاطئة على الإنترنت، حيث يستخدم أصحاب نظريات المؤامرة تويتر وفيسبوك لنشر مزاعمهم التي لا أساس علميا لها.

ولهذا، أعلنت ”تويتر“ في ديسمبر الماضي، أنها ستبدأ في حذف المعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا، ويبدو أنها الآن تصعد تدابيرها لاحتواء المعلومات التي قد تنفر الناس من تلقي اللقاحات الضرورية للقضاء على الوباء، بحظر الحسابات التي تنشر المعلومات المضللة مرارا وتكرارا.