براءة اختراع تكشف مزايا نظارة "أبل غلاس" الذكية (صور)

كشفت عدة براءات اختراع بعض المزايا والمواصفات المتميزة لنظارة ”أبل غلاس“ الذكية.

وأظهرت أحدث براءة اختراع قدمتها ”أبل“ أن نظارة ”أبل غلاس“ ستستخدم مجموعة الميكروفونات لتعقب الأصوات إلى موقعها، في حين تشير براءة اختراع أخرى إلى خاصية التنظيف التلقائي.

ووفقا لصحيفة ”جيزتشاينا“، توضح صور براءة الاختراع أن الجزء الأمامي من نظارة ”أبل غلاس“ سيحتوي على مجموعة من الميكروفونات، التي ترصد الأصوات من اتجاهات مختلفة لتحديد موقع المصدر.

وفي حين لم تحدد براءة الاختراع الهدف من هذه الخاصية، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أنها قد تستخدم في خاصية تتبع الأشياء المعروفة باسم Apple Tag Bluetooth.

أما بالنسبة لخاصية التنظيف الذاتي، فتشير براءة الاختراع إلى أن ”أبل غلاس“ ستقوم بتنظيف عدساتها، وذلك باستخدام الاهتزاز الميكانيكي لإزالة الغبار عن سطح العدسة لتجنب تضرر الرؤية والعرض وتآكل العدسة مع مرور الوقت.

وتشير التسريبات إلى أن ”أبل“ تستعد لدخول مرحلة اختبار ”أبل غلاس“ خلال 6 إلى 9 أشهر، وفي تلك الأثناء سيركز المصنعون على تحسين وزن النظارة وعمر البطارية.

وكانت الشركة قد كشفت من قبل عن إمكانية تقليل سطوع الأجسام الحقيقية لجعلها أكثر وضوحا من خلال ”أبل غلاس“، حيث يتم ضبط عرض الأجسام المرئية من خلال النظارات ليتناسب مع سطوع العالم الحقيقي، مع ضبط كل عدسة بشكل منفرد، بحيث يمكن إجراء تغييرات على العين اليسرى والعين اليمنى بشكل مستقل.

يذكر أن الخبراء يتوقعون أن تكون ”أبل غلاس“ أكثر أهمية من ”آيفون“، وذلك لأنها ستضم العديد من إمكانيات الهاتف دون الحاجة إلى إخراج الجهاز من جيب المستخدم أو لمسه.