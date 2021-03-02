لمحبي أجهزة "آيباد" من أبل.. تعرف على الفرق بين iPad Air 2020 و iPad Pro

حجزت الأجهزة اللوحية من شركة ”أبل“ مكانا واسعا لها في سوق الأجهزة اللوحية، خلال جائحة كورونا، مع تنامي الطلب على تلك الأجهزة من مختلف الشركات عموماً، ولكن أجهزة ”أبل“ من طرازات ”آيباد“ حققت الانتشار الأكبر.

ومع كل المزايا التي تقدمها شركة ”أبل“ في كل طراز من سلاسل أجهزتها اللوحية فإن الخيارات الكثيرة تجعل من الصعب والمحير أكثر، تفضيل جهاز على آخر، ولكن تبقى الحاجة الفعلية والحقيقية وطبيعة الغاية هي العامل المؤثر على قرار الشراء.

ونستعرض في هذ التقرير بعضا من الجوانب والمزايا التي قد ترجح كفة جهاز على آخر لدى المستهلكين، كما طرحها موقع ”aitnews“ التقني، وهي كالتالي:

السعة الداخلية

يتوفر جهاز iPad Pro بـ4 خيارات من السعة الداخلية للتخزين بسعة 128 أو 256 أو 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت، بينما يتوفر جهاز iPad Air 2020 بخيارين من السعة الداخلية للتخزين وهما 64 أو 256 غيغابايت.

ولكن في الوقت نفسه قد يكون هذا الأمر ليس مهما للغاية، فمع احتواء كلا الجهازين على منفذ USB-C فإن استخدام وحدة تخزين خارجية سيكون أسهل من أي وقت مضى.

الكاميرا

إذا كان التقاط الصور بجهاز آيباد اللوحي عاملا مهما لديك، فهناك عدد من الاختلافات التي يجب الانتباه إليها في الكاميرا في كلا الجهازين، حيث يتفوق جهاز iPad Pro باحتوائه على عدسة فائقة الاتساع بدقة 10 ميغابيكسل بالإضافة إلى الماسح الضوئي (LiDAR).

الشاشة

تتميز شاشة (Liquid Retina) الجديدة في جهاز iPad Air 2020 بجميع الميزات الموجودة على شاشة جهاز iPad Pro تقريبا، ولكن هناك اختلاف واحد ملحوظ وهو أن شاشة جهاز iPad Pro تتميز بتقنية (Promotion) التي تقدم تمريرا سلسا واستجابة أسرع ومحتوى حركة أكثر سلاسة مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

المعالج والذاكرة

بينما أكدت أبل أن جهاز iPad Air 2020 سيتفوق على جهاز iPad Pro في بعض حالات الاستخدام بفضل عمله بمعالج (A14) الأحدث، إلا أن جهاز iPad Pro لا يزال يشتمل على وحدة معالجة رسومات أكثر قوة وسعة أكبر لذاكرة الوصول العشوائي.

ويحتوي معالج (A12Z) الموجود في جهاز iPad Pro على 8 أنوية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات مقارنة بـ 6 أنوية لوحدة المعالجة المركزية و 4 أنوية لوحدة معالجات الرسوميات في معالج (A14).

عمر البطارية

يتمتع جهاز iPad Air 2020 بعمر بطارية مثل جهاز iPad Pro بقياس 11 بوصة، حيث يصل عمر البطارية في كلا الجهازين إلى 10 ساعات عند تصفح الويب باستخدام شبكة ”الواي فاي“ أو بث الفيديو، وكلاهما مصنف لمدة 9 ساعات عند استخدام اتصال البيانات.

المعالج

يعمل جهاز ”آيباد إير“ بمعالج (A14) الأحدث المصنع بتقنية 5 نانومتر وهو نفسه المعالج الذي تعمل به هواتف آيفون 12، بينما يعمل جهاز iPad Pro بمعالج (A12Z)، ولكن نظرا إلى أن معالج (A14) هو الأحدث فإن مستخدمي جهاز iPad Air سيضمنون دعم تحديث نظام التشغيل iPadOS لعدة سنوات قادمة.

الشاشة

يأتي جهاز iPad Air 2020 بشاشة من نوع (Liquid Retina) بقياس 10.9 بوصة، وهي الشاشة نفسها التي يأتي بها جهاز iPad Pro، حيث تتميز كلا الشاشتين بالدقة العالية مع احتوائهما على طلاء مضاد للانعكاس.

خيارات الألوان

إذا كان لون جهاز آيباد اللوحي يمثل عاملاً مهما لك، فستجد أن جهاز آيباد إير 2020 يأتي بالمزيد من خيارات الألوان التي تشمل: الرمادي والفضي والذهبي الوردي والأخضر والأزرق السماوي، بعكس جهاز iPad Pro الذي يتوفر بلونين فقط هما: الرمادي والفضي.