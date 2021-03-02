تحذيرات من حرب إلكترونية عالمية قد تغير حياة الشعوب

حذر مسؤول الأمن السيبراني، الذي اكتشفت شركته اختراق (SolarWinds) الشهير، من أن الأمريكيين معرضون لخطر الانجرار إلى هجمات إلكترونية، من شأنها أن تعرض أجهزتهم المتصلة بالإنترنت للخطر.

وقال كيفين مانديا الرئيس التنفيذي لشركة (FireEye) للأمن السيبراني، لموقع ”Axios on HBO“ إن الحرب الإلكترونية المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين أو روسيا، قد تؤثر على المواطنين العاديين، مما يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في الحياة اليومية.

وأضاف مانديا: ”قد لا تعمل الأجهزة أو التطبيقات التي تحتويها.. الناس لا يعرفون حتى كل الأشياء التي يعتمدون عليها.. كل شيء يحدث فجأة“. ‎

وحذر مانديا من أن قواعد الاشتباك حول الهجمات الإلكترونية غير واضحة، مما يعني أنه قد لا يكون هناك شيء محظور، في عالم يتصل فيه عدد أكبر من الأجهزة بالإنترنت أكثر من أي وقت مضى، يمكن للمستهلكين الانفتاح على مخاطر هائلة، الأمر بسيط كما لو كان من الممكن اختراقك، فأنت مخترق“.

وتعرضت شركة (SolarWinds)، وهي شركة لتكنولوجيا المعلومات، مقرها في تكساس، إلى هجوم إلكتروني لم يتم اكتشافه لعدة أشهر، ونتيجة للاختراق، تمكن المهاجمون الأجانب من التجسس على الشركات الخاصة، وكذلك الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخزانة ووزارة المالية، ووزارة الأمن الوطني.

وبحسب (SolarWinds) فإن من الممكن أن يكون ما يصل إلى 18 ألف من عملائها كانوا عرضة للهجوم.

وكانت سلسلة من الهجمات الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية، قد استهدفت المستهلكين بأجهزة متصلة بالإنترنت.

في سبتمبر 2019، قال زوجان من ولاية ”ويسكونسن“ إن أحد المتسللين تمكن من الوصول إلى ترموستات Nest ورفع درجة الحرارة إلى 90 درجة. ثم تحدث الشخص معهم وشغّل موسيقى بذيئة من خلال الجهاز.

وأبلغت عائلات في هيوستن وشيكاغو، عن تجارب مماثلة لقراصنة اخترقوا كاميراتهم وأجهزة تنظيم الحرارة الخاصة بهم.

واكتشفت عائلة في شمال كاليفورنيا -أيضًا- أن كاميرا Nest الخاصة بها، قد تم اختراقها عندما بدأت في بث رسالة حول صواريخ باليستية عابرة للقارات لكوريا الشمالية، متجهة نحو مدن أمريكية.

وفي ديسمبر من العام نفسه، اقتحم قراصنة كاميرا الأمن الداخلية لإحدى العائلات، وأرعبوا ابنتهم البالغة من العمر 8 سنوات.

وبحسب ”بزنس إنسايدر“، من المحتمل أن يكون هؤلاء المستخدمون عرضة للقرصنة، لأنهم أعادوا استخدام كلمات المرور التي تم الكشف عنها سابقًا في خرق آخر للبيانات، أو لم يتم تمكين المصادقة الثنائية لأجهزتهم.

وبالعودة إلى مانديا، فيقول الخبير الأمني، إن الأجهزة المتصلة التي تم اختراقها مثل الكاميرات الأمنية، قد أنتجت بعض الخروقات الأكثر رعبًا في السنوات الأخيرة، وأوضح أن أي شيء يمكن اختراقه تقريبًا سيتم اختراقه.

وقال خبراء، إن الوباء جعل المستهلكين عرضة بشكل خاص للهجمات، أثناء سعيهم للحصول على معلومات صحية، حيث تم استهداف المستشفيات ومراكز أبحاث اللقاحات بهجمات إلكترونية في محاولة لاستغلال الوباء.

واعتمد المهاجمون على التصيّد ووضع مخططات لسرقة معلومات العملاء، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني بزعم أنهم مسؤولون صحيّون لإغراء الضحايا، للنقر على الروابط التي تحتوي على البرمجيات الخبيثة وتصميم تطبيقات وهمية لتتبع جهات الاتصال.

قال ديفيد إيم الباحث الأمني ​​في شركة كاسبر“ المعروفة: ”تستخدم الجماعات الإجرامية والجهات الفاعلة في مجال التهديد فيروس كورونا إلى حد كبير، كإغراء، من أجل ربط ضحاياهم، والحصول على بياناتهم“.