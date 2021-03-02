"LG" تحصل على براءة اختراع لتصميم تلفزيون OLED قابل للسحب (صور)

حصلت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة ”إل جي“ على براءة اختراع جديدة لتصميم تلفزيون OLED قابل للسحب، وفقا لما أورده موقع التسريب الشهير LetsGoDigital.

وتواصل العلامة التجارية الرائدة غزو سوق أجهزة التلفزيون الذكية، وأخيرا، كشفت عن أنواع مختلفة من الشاشات بما في ذلك تصميمات التلفزيون القابلة للانحناء والطي والشاشات الشفافة.

ويبدو أن تصميم التلفزيون الجديد هو منتج وسيط بين تلفزيون ”إل جي“ القابل للطي والتلفزيون الشفاف، ويتكون من جزئين: مضيف تلفزيوني وقاعدة.

وتم إيداع طلب براءة الاختراع لدى مكتب الدولة للملكية الفكرية في الصين في الـ 1 من سبتمبر 2020، فيما تمت الموافقة عليه في الـ26 من فبراير 2021.

ونشر الموقع مجموعة من الصور التي تكشف عن تصميم التلفزيون القابل للسحب، انطلاقا من رسومات براءات الاختراع وعروض LetsGoDigital.

ويتبنى التلفزيون تصميما قابلا للسحب بحيث يكون حجم القاعدة مشابها لحجم التلفزيون.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد شريط طويل يفتح في منتصف القاعدة، عندما يتم تخزين التلفزيون بالكامل في القاعدة، ويمكن أن تعرض الفتحة التاريخ والوقت، عندما يستمع المستخدم إلى الموسيقى، وسيتم -أيضا- عرض عناصر التحكم مثل: التشغيل والإيقاف المؤقت والموسيقى لأعلى ولأسفل هناك.

ويذكرنا هذا التلفزيون بالتلفزيون الذكي LG Signature R الذي تم كشف النقاب عنه للمرة الأولى خلال فعاليات معرض CES 2019، ولكن تم طرحه للبيع في كوريا في أكتوبر من العام الماضي مقابل نحو 87000 دولار.

ويأتي التلفزيون الذكي بلوحة OLED مرنة مقاس 65 بوصة وله العديد من الميزات، ولكن الأكثر إثارة للإعجاب هو قدرة الشاشة على التراجع (الانسحاب) جزئيا أو كليا في القاعدة.

وخلال فعاليات معرض CES 2021، أعلنت العلامة التجارية العملاقة ”إل جي“ عن تلفزيون OLED شفاف بحجم 55 بوصة، يتيح لك الرؤية من خلاله حتى عند تشغيله وعرض صورة.

ويتبنى هذان النموذجان وهذا الإصدار الحاصل على براءة اختراع تصميما قابلا للسحب، ولكن لا يمكننا معرفة أين يكمن الاختلاف، ومع ذلك، يتوقع أن يكون هذا الإصدار أنموذجا ميسور التكلفة.